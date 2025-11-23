Mâu thuẫn việc dọn phòng, du khách Nhật đánh đồng hương tử vong ở TP.HCM

Đời sống 23/11/2025 16:40

Trong lúc xô xát, bị cáo Nomura Kazuya đã dùng chảo và bình đựng nước để đánh vào người nạn nhân Nagata Yuijro.

Theo thông tin báo Dân Trí, VKSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nomura Kazuya (33 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 5/11/2023, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro (cùng quốc tịch Nhật Bản) đến Việt Nam du lịch và thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TPHCM, để lưu trú.

Tối 5/1/2024, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro tranh cãi về chuyện dọn vệ sinh phòng. Lời qua tiếng lại căng thẳng và xảy ra đánh nhau, nam bị can dùng chảo đánh vào người bị hại.

Mâu thuẫn việc dọn phòng, du khách Nhật đánh đồng hương tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1
Bị can Nomura Kazuya bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích (Ảnh minh họa bằng AI).

Sau khi sự việc xảy ra, cả hai đều bị thương, mắt ông Nagata chảy máu, họ cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng ngủ.

Ngày 7/1/2024, cả 2 trả phòng và rời khỏi căn hộ. Khi ông Nagata Yuijro vừa ra khỏi thang máy thì ngã ngửa ra sàn và tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, công an đã có mặt tại trường và mời Nomura Kazuya về trụ sở làm việc.

Theo VNExpress, kết luận giám định xác định ông Nagata chết do đa chấn thương, chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín; các thương tích phù hợp với tác động từ chảo kim loại và bình nước nhựa.

Quá trình điều tra, bị cáo được ghi nhận thành khẩn khai báo và ăn năn hối hận. Đại diện bị hại yêu cầu Nomura bồi thường 50 triệu yen Nhật (khoảng 9 tỷ đồng).

