Bước qua tuần mới (24 đến 30/11/2025), 3 con giáp Thần Tài lẫn quý nhân tề tựu cùng 1 lúc, trúng số liên miên, phát tài liên tục, tiền nhiều đếm mỏi tay

Bước qua tuần mới (24 đến 30/11/2025), được Lục Hợp che chở, người tuổi Dần cho thấy khả năng tính toán tài tình của mình và thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Chuyện làm ăn của bạn diễn ra khá thuận lợi trong thời điểm này. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đem lại lợi nhuận kha khá.

Với người làm công ăn lương, cát khí cũng giúp bạn tự tin hơn với những gì mình theo đuổi. Bạn làm việc bằng thái độ cầu tiến, trách nhiệm hết mình nên thành quả nhận lại rất xứng đáng. Có điều, dù Dần có tham vọng song vẫn có lúc e dè, hãy tăng tốc nếu muốn nhận được kết quả tốt hơn.

Con giáp tuổi Tỵ

Bước qua tuần mới (24 đến 30/11/2025), Tài lộc ghé thăm tuổi Tỵ với sự chỉ dẫn của Thiên Tài, nên biết đón nhận cơ hội đang tới. Dân kinh doanh cũng làm ăn ngày càng phát đạt, hàng hóa bán chạy như tôm tươi. Vận trình sự nghiệp đang được nâng đỡ nên công danh cũng theo đó mà khởi phát. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra không phản ánh năng lực hay tài năng nào đó của bạn, tất cả là do may mắn, do đó chớ nên kiêu căng, tự mãn bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Thổ tương sinh tốt cho khía cạnh tình cảm của bản mệnh thời gian này. Vợ chồng nào đang căng thẳng thì dễ dàng hòa giải được vì có được sự đồng cảm, thấu hiểu.

Con giáp tuổi Thân

Bước qua tuần mới (24 đến 30/11/2025), công việc của Thìn trong ngày tiến triển tích cực nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Bạn là con giáp có tính cách tuyệt vời, xởi lởi, nghiêm túc nên làm gì cũng nhanh gọn lẹ. Trong ngày này mà có thời gian thì bạn còn gặp được khách hàng dễ tính, mở rộng thêm mối quan hệ làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Thiên Tài trợ mệnh nên Thân cũng có đường tiền bạc ổn áp không thua kém ai. Tính cách phóng khoáng khiến bạn gây được ấn tượng tốt. Bạn làm được nói được, chăm cày cuốc, hay được lộc bất ngờ, có thể thử mua tờ vé số hoặc xem con số may mắn

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!