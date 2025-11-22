Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp làm đâu thắng đó, của cải vượng phát, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong tháng 12/2025

Tâm linh - Tử vi 22/11/2025 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp làm đâu thắng đó, của cải vượng phát, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong tháng 12/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong tháng 12/2025, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển tốt đẹp như mong đợi. Con giáp này không có nhiều nỗi lo toan thường trực, riêng công việc là thứ bản mệnh dồn tâm huyết và công sức nhiều nhất với hy vọng tương lai tươi sáng phía trước.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp làm đâu thắng đó, của cải vượng phát, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong tháng 12/2025 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa, con giáp này còn nhận được sự tin tưởng của mọi người nên có thể được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, có tính chất quyết định đến khả năng thăng tiến trong thời gian tới. Nếu hoàn thành tốt thì cơ hội thay đổi vị trí của mình chẳng còn xa nữa. Vì vậy hãy cố gắng tập trung cao độ.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong tháng 12/2025, Tam Hội xuất hiện báo hiệu một ngày đầy may mắn với người tuổi Dậu. Người làm công ăn lương có công việc tiến triển thuận lợi. Quan hệ xã giao hài hòa là yếu tố quan trọng giúp bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội cũng như giải quyết khó khăn. 

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp làm đâu thắng đó, của cải vượng phát, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong tháng 12/2025 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người làm lãnh đạo có thể phát huy được thế mạnh, chỉ dẫn mọi người xung quanh đạt được thành công, mang lại lợi ích lớn cho tập thể. Có thể bạn sẽ còn được cất nhắc lên một vị trí cao hơn hiện tại nữa.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong tháng 12/2025, người làm kinh doanh sẽ mang về được một khoản lợi nhuận kha khá nhờ tài ăn nói khéo léo của bản thân. Sửu kính trên nhường dưới, tôn trọng những lão làng trong công việc và biết cách lấy lòng đồng nghiệp nên khi gặp khó khăn ắt sẽ được giúp đỡ rất nhiều.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp làm đâu thắng đó, của cải vượng phát, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong tháng 12/2025 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài soi sáng cho đường tài vận của con giáp này. Nếu có ý định đầu tư hay làm một việc gì đó cần đến khoản tiền lớn thì hôm nay là ngày tốt để bạn tiến hành. Một số người sẽ được lộc của con cái đem cho hoặc có tin vui về tiền bạc trong ngày này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22 và 23/11), 3 con giáp Phúc khí cực thịnh, thu hút Tài Lộc, tiền rinh về đầy két, vàng bạc đeo đầy tay, tương lai vụt sáng

Liên tiếp 3 ngày tới (21, 22 và 23/11), 3 con giáp Phúc khí cực thịnh, thu hút Tài Lộc, tiền rinh về đầy két, vàng bạc đeo đầy tay, tương lai vụt sáng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phúc khí cực thịnh, thu hút Tài Lộc, tiền rinh về đầy két, vàng bạc đeo đầy tay, tương lai vụt sáng liên tiếp 3 ngày tới (21, 22 và 23/11) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trời ban 2 chữ PHÚC LỘC cho 3 con giáp Vận Quý Nhân rực sáng, tiền tài dư dả, hút sạch may mắn tứ phương vào nhà, gia đình viên mãn trong tuần mới 24 đến 30/11

Trời ban 2 chữ PHÚC LỘC cho 3 con giáp Vận Quý Nhân rực sáng, tiền tài dư dả, hút sạch may mắn tứ phương vào nhà, gia đình viên mãn trong tuần mới 24 đến 30/11

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đậu bắp được mệnh danh là “nhân sâm xanh” giá rẻ vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu bắp được mệnh danh là “nhân sâm xanh” giá rẻ vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp làm đâu thắng đó, của cải vượng phát, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong tháng 12/2025

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp làm đâu thắng đó, của cải vượng phát, bước ra cửa hốt bạc hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc trong tháng 12/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tuyên Quang: Tìm bé trai 14 tuổi mất tích bí ẩn, nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài

Tuyên Quang: Tìm bé trai 14 tuổi mất tích bí ẩn, nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 22/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 22/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Dự báo biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới

Dự báo biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới

Xã hội 2 giờ 41 phút trước
Cuối tháng 11 dương lịch, ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này cuộc sống lên hương, may mắn ngập tràn, tiền tài sung túc, hạnh phúc hơn người

Cuối tháng 11 dương lịch, ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này cuộc sống lên hương, may mắn ngập tràn, tiền tài sung túc, hạnh phúc hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn sau ngày 22/11/2025

3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn sau ngày 22/11/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/11/2025: Bật tăng sau chuỗi ngày lao dốc, vàng miếng SJC lên trên 150 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/11/2025: Bật tăng sau chuỗi ngày lao dốc, vàng miếng SJC lên trên 150 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 22/11/2025, 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 22/11/2025, 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 22/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc thịnh vượng, đổi mệnh giàu sang, vạn sự suôn sẻ, cuộc đời êm ấm, sống trong Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 22/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc thịnh vượng, đổi mệnh giàu sang, vạn sự suôn sẻ, cuộc đời êm ấm, sống trong Phú Quý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trời ban 2 chữ PHÚC LỘC cho 3 con giáp Vận Quý Nhân rực sáng, tiền tài dư dả, hút sạch may mắn tứ phương vào nhà, gia đình viên mãn trong tuần mới 24 đến 30/11

Trời ban 2 chữ PHÚC LỘC cho 3 con giáp Vận Quý Nhân rực sáng, tiền tài dư dả, hút sạch may mắn tứ phương vào nhà, gia đình viên mãn trong tuần mới 24 đến 30/11

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 22/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 22/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Cuối tháng 11 dương lịch, ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này cuộc sống lên hương, may mắn ngập tràn, tiền tài sung túc, hạnh phúc hơn người

Cuối tháng 11 dương lịch, ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này cuộc sống lên hương, may mắn ngập tràn, tiền tài sung túc, hạnh phúc hơn người

3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn sau ngày 22/11/2025

3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn sau ngày 22/11/2025

Thần Tài ban “vía” trúng độc đắc trong 2 ngày cuối tuần (22, 23/11) cho 3 con giáp, ra đường vàng rải trên người, hạnh phúc thập toàn, thành công liên miên

Thần Tài ban “vía” trúng độc đắc trong 2 ngày cuối tuần (22, 23/11) cho 3 con giáp, ra đường vàng rải trên người, hạnh phúc thập toàn, thành công liên miên

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/11/2025, 3 con giáp làm ăn phất lên như Rồng, giàu sang ngút TRỜI, Tài Lộc hanh thông, tình duyên như ý

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/11/2025, 3 con giáp làm ăn phất lên như Rồng, giàu sang ngút TRỜI, Tài Lộc hanh thông, tình duyên như ý