Trời ban 2 chữ PHÚC LỘC cho 3 con giáp Vận Quý Nhân rực sáng, tiền tài dư dả, hút sạch may mắn tứ phương vào nhà, gia đình viên mãn trong tuần mới 24 đến 30/11

Trong tuần mới 24 đến 30/11, tuổi Mùi thể hiện sự quyết tâm cao độ trên con đường gập ghềnh. Công việc khối lượng lớn cùng áp lực luôn gia tăng càng khiến cho con giáp này có thêm động lực chiến đấu. Bản mệnh biết rằng không có con đường dẫn đến thành công nào mà dễ dàng nên không bao giờ buông xuôi hay bỏ cuộc.

Đường tài lộc trong ngày cũng khá vượng, tiền bạc thu về đầy tay khi bản mệnh có quý nhân nâng đỡ vận trình. Con giáp này là người thông minh, chi tiêu có kế hoạch nên hiếm khi rơi vào tình trạng túng thiếu hay khó khăn. Nhìn chung một ngày không quá tệ đối với tuổi Mùi.

Trong tuần mới 24 đến 30/11, Thiên Ấn che chở, người tuổi Tuất có thể đạt được thành tích tốt trong việc học tập, thi cử hoặc tìm được môi trường làm việc phù hợp với năng lực, tính cách của mình. Hãy tự tin hơn nữa và tìm cơ hội phát huy diểm mạnh của bản thân, rồi bạn sẽ thăng tiến một cách nhanh chóng.

Đây còn là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh kí kết hợp đồng. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình thì nên nắm bắt cơ hội ngay, chắc hẳn bạn sẽ kiếm được khoản kha khá trong tương lai.

Con giáp tuổi Thìn

Trong tuần mới 24 đến 30/11, Nhị Hợp che chở, người tuổi Thìn có cơ hội nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo trong ngày hôm nay bởi bạn luôn chủ động, xông xáo, không ngại nhận thêm công việc. Nếu làm trong lĩnh vực kinh tế, bạn có cơ hội làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng.

Trên phương diện tình cảm, nếu bạn đã có thiện cảm với một người nào đó thì nên chủ động hơn. Chỉ cần bạn thể hiện được sự chân thành của mình thì rất có thể đối phương sẽ cho bạn cơ hội tiến xa hơn.

