Đắk Lắk bác thông tin hàng trăm người tử vong do sập nhà tránh lũ

Đời sống 22/11/2025 13:04

Sáng 22/11, ông Lê Chí Hoại – Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) – xác nhận, những thông tin lan truyền về việc xã có hàng trăm người chết hoặc nhiều người trú trong nhà lầu bị lũ làm sập là không chính xác và chưa được kiểm chứng. Người dân cần tỉnh táo, chọn lọc khi tiếp nhận thông tin.

 

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 22/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn khẳng định thông tin ngôi nhà ba tầng tránh lũ bị sập khiến hàng chục người tử vong là sai sự thật.

Về phía địa phương, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết đến nay chưa có thôn nào báo về việc một ngôi nhà ba tầng bị lũ xô sập khiến hàng chục người tử vong; đây chỉ là tin đồn trên mạng xã hội.

Ông cũng nói thêm do thông tin liên lạc gián đoạn, xã chưa thể thống kê chính xác số người chết và mất tích.

Đắk Lắk bác thông tin hàng trăm người tử vong do sập nhà tránh lũ - Ảnh 1

Lực lượng chức năng đang sửa đường vào xã Hòa Thịnh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTV News, về tình hình mưa lũ trên địa bàn, ông Hoại cho biết, trong xã Hòa Thịnh có các thôn bị ngập sâu trong những ngày qua gồm: Phú Phong, Mỹ Cảnh, Cảnh Thịnh, Mỹ Điền, Mỹ Hoà, Phú Diễn Trong…

“Hiện nước lũ tại địa phương đang rút mạnh, nhưng thông tin liên lạc của người dân đang bị chia cắt do mất điện, mất sóng liên lạc. Xã cũng chưa thống kê được đầy đủ thiệt hại về người và tài sản người dân vì chưa liên lạc được hết các trưởng thôn trong xã”, ông Hoại cho biết thêm.

Trước đó, tối 21/11, mạng xã hội liên tục đăng tải nhiều clip, thông tin cho rằng tại xã Hòa Thịnh có "hàng trăm người chết do lũ", "người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt"... Những thông tin này khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Đắk Lắk bác thông tin hàng trăm người tử vong do sập nhà tránh lũ - Ảnh 2
Lực lượng vũ trang tổng lực ứng cứu, hỗ trợ dân trong mưa lũ nguy cấp tại Đắk Lắk - Ảnh: VTV News

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, tính đến 20h tối ngày 21/11, mưa lũ trong những ngày qua đã làm 27 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương. Mưa lũ cũng khiến hơn 150.000 nhà ngập sâu trong nước, nhiều cơ sở hạ tầng hư hỏng, hàng triệu gia súc, gia cầm bị trôi; ước tính thiệt hại trên 5.300 tỷ đồng.

Báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, có 12.500 người và hàng nghìn phương tiện (ô tô, ca nô, xuồng máy, máy phát điện, phao bè, nhà bạt...) từ các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và lực lượng tại chỗ đã được huy động tối đa để cứu hộ, cứu nạn, di dời, hỗ trợ khẩn cấp.

Tỉnh đã cấp phát 1.170 túi thuốc y tế, kích hoạt 3 tổ lưu động chống dịch; tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước, đắp cấp phối đá dăm các vị trí ổ gà để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến.

Theo báo cáo nhanh cập nhật đến 6h ngày 22/11, mưa lũ những ngày qua tiếp tục gây thiệt hại lớn tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, hàng chục nghìn hộ dân ngập sâu.

