Sạt lở ồ ạt 33 vị trí gần đèo Khánh Lê khiến giao thông ách tắc

Theo báo Lao Động , ngày 23.11, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến Quốc lộ 27C đoạn từ Km65+800 đến Km117+450 gần đèo Khánh Lê, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở, gây chia cắt giao thông nghiêm trọng.

Tại Km84+200 sạt lở taluy âm, xuất hiện vết nứt dọc vai đường chiều dài khoảng 40m, hư hỏng hộ lan mềm. Vị trí trên có nguy cơ sạt lở nền đường, gây mất an toàn giao thông nếu tiếp tục mưa.

Trong đó, nghiêm trọng nhất tại Km65+800 gần đèo Khánh Lê, khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn, khoảng 12.000m3, kéo dài khoảng 100m, rộng khoảng 40m và cao khoảng 6m vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Còn tại Km85+050 sạt lở taluy âm, hư hỏng tường hộ lan với chiều dài khoảng 15m. Tương tự, đoạn Km81+500 – Km81+550 sạt taluy âm cách vai đường khoảng 1,5m, có nguy cơ gãy nền mặt đường. Tại Km117+450 sạt lở đất taluy làm gãy kè đá hộc xây phía taluy dương và tràn ra mặt đường gây chia cắt giao thông.

Sáng 23.11, Sở Xây dựng Lâm Đồng đang huy động đơn vị thi công tập trung máy móc, chia làm nhiều mũi đẩy nhanh tiến độ hốt dọn đất, đá để sớm thông tuyến. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá quá lớn nên cần ít nhất 2 đến 3 ngày để khắc phục.

Sạt lở khiến đất, đá taluy dương đổ xuống mặt đường tại 33 vị trí với khối lượng khoảng 22.158m3. Ảnh: Báo Lao Động.

Sở Xây dựng Lâm Đồng cùng các đơn vị thi công phối hợp với UBND xã Lạc Dương và UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt tiến hành rào chắn; đồng thời, lắp đặt biển cảnh báo các vị trí bị sạt lở, điều tiết giao thông, bố trí nhân sự ứng trực để đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực sạt lở.

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, khoảng 23h ngày 16/11, đèo Khánh Lê (tuyến quốc lộ 27C), đoạn thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường trúng ô tô khách làm 6 người tử vong.

Sáng 17/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Cơ quan chức năng ghi nhận, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nên đèo Khánh Lê xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở, gây khó khăn cho quá trình xử lý sự cố và làm giao thông tê liệt.