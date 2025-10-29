Có 2 người tử vong tại xã Hòa Tiến, Đại Lộc do bị ngã xuống nước lũ, 3 người mất tích tại các xã Nam Trà My, Sông Kôn, Núi Thành nghi ngã xuống nước hoặc đi bắt cá bị nước cuốn. Các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người mất tích.

Theo thông tin báo Dân Trí , sáng 29/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng đã có báo cáo về thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn trong những ngày qua.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, cho biết tối 27/10, lũ quét làm trôi hoàn toàn 11 căn nhà tại nóc Ông Yên. May mắn không thiệt hại về người do chính quyền xã đã tổ chức di dời trước đó.

Theo thống kê chưa đầy đủ, do mưa lũ và sạt lở, hàng chục ngôi nhà tại các xã bị cuốn trôi, sập tường, hư hỏng.

Tại nóc Ông Thượng, nhà ông Nguyễn Văn Tâm bị sập hoàn toàn. Tại thôn Ngọc Tu cũng có 6 ngôi nhà bị lấp do sạt lở đất. Tại thôn Sông Y, sạt lở đất làm sập hoàn toàn căn nhà gắn với tài sản của hộ ông Lê Ngọc Hồng, trong đó có nhiều gia súc, gia cầm.

Chiều 28/10, tại thôn Trà Giáp, xã Trà Tân, một vụ sạt lở khác đã xảy ra sau nhiều giờ mưa lớn. Một phần quả đồi đã sạt xuống, kéo theo hàng nghìn mét khối đất đá tràn lấp khu vực ven quốc lộ 40B.

Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người do đã được di dời từ trước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Trà Tân đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, căng dây cảnh báo, phong tỏa khu vực nguy hiểm và triển khai các biện pháp khắc phục ban đầu để đảm bảo an toàn giao thông.

Mưa lớn trong những ngày qua cũng làm hàng chục nhà người dân ở các xã khác cũng bị sập, hư hỏng; trong đó xã Trà Leng có 9 nhà, xã Nam Trà My 2 nhà; các xã Trà Đốc và Trà Giáp mỗi xã một nhà bị sập.

Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất. Ảnh: Báo Lao Động.

Tại xã Trà Leng có 37 nhà hư hỏng, xã Việt An có 3 nhà, xã Thăng Trường có 4 nhà.

Mưa lũ tại Đà Nẵng cũng làm khoảng 4.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, gần 300ha rau màu, lúa bị thiệt hại, 5ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng.

Tại phường Hội An Tây và phường Hội An Đông, sóng đánh làm gần 3.500m bờ biển bị sạt, xâm thực vào đất liền 25-30m. Tại xã Xuân Phú vỡ đoạn đê sông Ly Ly khoảng 20m, uy hiếp khoảng 48 hộ dân và 175 nhân khẩu…

Mưa lớn cũng làm gần 2km đường bị hư hỏng, gần 63.000m3 đất đá bị sạt lở.

Theo thông tin báo Lao Động, đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát đi tin lũ khẩn cấp (đặc biệt lớn) trên sông Vu Gia – Thu Bồn và tin lũ trên sông Tam Kỳ lúc 3h30 sáng 29.10.

Hiện nay, mực nước thượng lưu sông Vu Gia – Thu Bồn đang lên trở lại, hạ lưu các sông dao động ở mức trên báo động 3. Lúc 1h ngày 29.10, mực nước ghi nhận: sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 10,17m (trên BĐ3: 1,17m); sông Thu Bồn tại Nông Sơn 16,60m (trên BĐ3: 1,60m); tại Giao Thủy 9,43m (trên BĐ3: 0,62m); tại Câu Lâu 5,20m (trên BĐ3: 1,20m); tại Hội An 3,11m (trên BĐ3: 1,11m), Sông Hàn tại Cẩm Lệ đạt 2,75m (trên BĐ3: 0,25m); sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 2,37m (trên BĐ2: 0,17m).

Một số khu vực vùng ven TP Đà Nẵng (cũ) như phường Hải Vân, xã Bà Nà, xã Hòa Tiến... ngập úng sâu. Ảnh: Báo Lao Động.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh; đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,25m (trên BĐ3: 1,25m); sông Thu Bồn tại Câu Lâu dao động trên BĐ3 từ 1,2 – 1,35m; sông Hàn tiếp tục lên ở mức trên BĐ3 khoảng 0,3 – 0,5m; sông Tam Kỳ dao động trên mức BĐ2.

Ngập lụt sâu, diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Đặc biệt là các xã, phường thuộc Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn, Hòa Tiến, Hội An, Nam Phước, Duy Nghĩa, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ... Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi thành phố Đà Nẵng.