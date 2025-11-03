Đối tượng Bảo Anh đến Công an P.Long Phú đầu thú hành vi giết người tại nhà trọ thuộc tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin báo Thanh Niên, tối 2/11, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an P.Long Phú đã bàn giao Đỗ Bảo Anh (26 tuổi ngụ P.Long Phú, An Giang) cho Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra về hành vi giết người. Bảo Anh là nghi phạm giết người yêu tại Tây Ninh rồi về An Giang đầu thú.

Theo Công an tỉnh An Giang, khoảng 14 giờ 40 ngày 31/10, Bảo Anh đến Công an P.Long Phú đầu thú hành vi giết người tại nhà trọ thuộc tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng Đỗ Bảo Anh (26 tuổi ngụ P.Long Phú, An Giang). Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin báo Lao Động, Tại cơ quan Công an, đối tượng Đỗ Bảo Anh khai nhận: Vào khoảng 23h ngày 30/10/2025 đã cùng với người yêu tên là L.T.K.N (SN 1998, ngụ tỉnh An Giang) thuê nhà trọ tại bàn tỉnh Tây Ninh (Khu vực huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước đây).

2 bên xảy ra mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại với nhau. Trong lúc tức giận Bảo Anh đã dùng tay bóp cổ N khoảng hơn 5 phút thì mới buông ra, phát hiện N đã tắt thở. Bảo Anh tiếp tục nằm ngủ tại phòng trọ đến khoảng 5h30 sáng ngày 31/10/2025 thì đi ra ngoài bắt xe taxi về tỉnh An Giang, còn để xác bị hại lại nhà trọ.

Đến khoảng 14h40 cùng ngày, Bảo Anh đến Công an phường Long Phú đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an P.Long Phú đã bàn giao Đỗ Bảo Anh cùng hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền, điều tra hành vi giết người yêu.

