Xử lý 52 tài khoản Facebook, TikTok đăng tin sai sự thật về tình hình lũ lụt ở Đắk Lắk

Đời sống 23/11/2025 16:10

Qua rà soát, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 52 tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, không có kiểm chứng về tình hình mưa lũ gây hoang mang dư luận.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 23-11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phát hiện 52 tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ.

Ngay lập tức, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với công an các xã, phường tiến hành xác minh và xử lý quyết liệt.

Cụ thể, các đơn vị đã triệu tập, răn đe và yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp. Xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp, với tổng số tiền 37,5 triệu đồng. Yêu cầu gỡ bỏ bài viết vi phạm.

Xử lý 52 tài khoản Facebook, TikTok đăng tin sai sự thật về tình hình lũ lụt ở Đắk Lắk - Ảnh 1
Làm việc với 52 tài khoản mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Bên cạnh đó, công an cũng đã làm việc với các KOLs (người có sức ảnh hưởng), quản trị viên các hội nhóm lớn tại địa phương.

Yêu cầu các cá nhân này tăng cường kiểm duyệt, gỡ bỏ ngay các bình luận, hình ảnh tiêu cực, sai lệch gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nỗ lực cứu trợ.

Thượng tá Nguyễn Huy Nam, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để rà soát trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Từ đó, kiên quyết xử lý nghiêm, thậm chí xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và công tác phòng chống thiên tai của tỉnh…

Theo thông tin báo Tiền Phong, trước đó, mạng xã hội lan truyền clip chia sẻ của một phụ nữ với một nhóm thiện nguyện khi họ tới cứu trợ ở rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk. Người phụ nữ này chia sẻ: “Có một nhà cao tầng như nhà nghỉ, cho người dân trú ẩn. Giờ nước ngập hết, dân ở trong đó không còn ai sống, mất không biết bao nhiêu người. Người chết phải cột trên mái nhà, chờ rút nước mới xử lý được. Người chết nhiều lắm, trôi lênh láng”.

Xử lý 52 tài khoản Facebook, TikTok đăng tin sai sự thật về tình hình lũ lụt ở Đắk Lắk - Ảnh 2

Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát, xử lý các trường hợp đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Qua xác minh, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc, yêu cầu viết kiểm điểm đối với người phụ nữ này. Người này khai nhận đi tiếp tế, cứu trợ bà con vùng lũ, chứng kiến cảnh tang thương, nghe người này người kia đồn nên chia sẻ không kiểm soát được cảm xúc, lời nói. Một người đã quay video lại và đăng tải khiến thông tin lan truyền không kiểm soát được.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, trước những thông tin xấu độc trên, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần hết sức tỉnh táo, lựa chọn thông tin tích cực để không bị nhầm tưởng, thay vào đó phải cảnh giác và kiên quyết phản bác những luận điệu xuyên tạc, phá hoại mà các thế lực thù địch tung ra.

Số người tử vong và mất tích vì mưa lũ ở Trung Bộ tăng lên 102 người, thiệt hại kinh tế hơn 9.000 tỉ đồng

Số người tử vong và mất tích vì mưa lũ ở Trung Bộ tăng lên 102 người, thiệt hại kinh tế hơn 9.000 tỉ đồng

Mưa lũ khiến số người tử vong và mất tích tăng lên hơn 102 người. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

