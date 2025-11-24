Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang truy bắt đối tượng liên quan sau khi phát hiện một thi thể đàn ông được giấu trong túi ở một tòa nhà cao tầng, phường Thạnh Mỹ Tây.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, đến khoảng 16 giờ chiều 23/11, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa sảnh tòa nhà cao tầng, phường Thạnh Mỹ Tây để khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể giấu trong túi.

Hiện trường phát hiện vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, vào đầu giờ chiều, người dân ở sảnh tòa nhà nghe tiếng huyên náo nên chạy tới và được biết có hai người đàn ông mang theo túi màu xanh, valy rời khỏi tòa nhà. Một số người xung quanh phát hiện dấu hiệu bất thường cùng mùi lạ giống mùi hôi nên giữ lại kiểm tra.

Hai người đàn ông này sau đó để lại túi, valy rồi được cho là cướp một xe taxi để tháo chạy khỏi khu vực. Sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.

Khu vực hiện trường được phong tỏa. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin báo Tiền Phong, Nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã lập tức phong tỏa hiện trường. Đến khoảng 16 giờ, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tăng cường lực lượng, tiến hành khám nghiệm.

Kiểm tra túi hành lý bị bỏ lại, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có thi thể một người đàn ông. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân đã tử vong từ trước và thi thể đang trong quá trình phân hủy, kèm theo nhiều dấu hiệu bất thường.

Thi thể này đã tử vong từ trước, đang bắt đầu quá trình phân hủy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Một xe cứu thương được điều đến phục vụ công tác khám nghiệm và xử lý hiện trường. Hiện lực lượng cảnh sát đang truy bắt hai nghi phạm liên quan vụ việc.

