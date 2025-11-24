Chồng nói đi công tác, vợ nửa đêm nhận bức ảnh rồi 'khóc ngất' khi nhận ra 'hai nhân vật' trong hình

Tâm sự 24/11/2025 16:16

Trong tấm ảnh đó, Hưng đang quỳ gối khóc lóc đau lòng, ngồi bên cạnh anh là một thằng bé khoảng 5 tuổi cũng đang đeo khăn tang. Thằng bé có rất nhiều nét giống Hưng, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con.

Vy thường nghe người ta nói chỉ khi vợ chồng mâu thuẫn thì mới cái cớ để người thứ ba chen vào. Cô chắc chắn rằng giữa vợ chồng mình không có bất kì khoảng trống nào. Cô và chồng hòa hợp từ cách sống đến chuyện gối chăn, chưa từng có mâu thuẫn gay gắt, luôn nhịn nhường nhau.

Vy và chồng chung sống 9 năm với nhau. Trong mắt Vy và gia đình, Hưng là người đàn ông mẫu mực, chung thủy. Dù đã có với nhau hai mặt con nhưng cả hai vẫn đối xử với nhau như thuở mặn nồng ban đầu. Vì thế, Vy tự hào khi nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của mình.

Cho đến một lần Hưng báo phải đi công tác vài ngày. Không hiểu sao khi nhìn thấy chồng đi ra cửa, Vy lại có linh tính không lành. Tối hôm đó vào nửa đêm, Vy bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Trong tin nhắn chỉ có duy nhất một tấm hình đám tang khiến Vy lạnh người.

Trong tấm ảnh đó, Hưng đang quỳ gối khóc lóc đau lòng, ngồi bên cạnh anh là một thằng bé khoảng 5 tuổi cũng đang đeo khăn tang. Thằng bé có rất nhiều nét giống Hưng, đến mức khi nhìn vào liền nhận ra hai người có quan hệ cha con. Vy dù không muốn tin cũng chẳng thể chối cãi.

Chồng nói đi công tác, vợ nửa đêm nhận bức ảnh rồi 'khóc ngất' khi nhận ra 'hai nhân vật' trong hình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngân gọi ngay cho số điện thoại gửi tin nhắn cho mình. Một người phụ nữ trả lời cô, tự xưng mình là bạn cấp ba của Hưng, cũng là bạn của người phụ nữ đã mất vào hôm nay. Cô ấy nói:

“Người mất hôm nay là Linh, là bạn của chị, cũng là bạn của Hưng. Giờ ở đây chồng của em công khai làm cha của thằng bé rồi. Chị thấy cũng ngỡ ngàng lắm, liền nghĩ nên cho em biết. Trước giờ chị ngưỡng mộ gia đình em lắm, giờ thì thấy đau lòng quá!”.

Sau khi nhận cuộc gọi đó, Vy không còn ngủ được nữa. Hai ngày sau thì Hưng trở về, Vy đưa đơn ly hôn cho chồng. Thấy vợ đã biết sự tình, anh cũng không thể cầu xin năn nhỉ. Vy kiên quyết muốn giành quyền nuôi hai đứa con của mình, vì Hưng giờ đã có con riêng.

Hưng cúi đầu giải thích đứa trẻ kia ra đời không đúng lúc, anh cũng không muốn phản bội vội. Nhưng anh càng không thể vô trách nhiệm với máu mủ của mình. Anh còn nói dù thế nào anh vẫn xem trọng vợ và hai con ở nhà. Thậm chí, anh còn muốn Vy rút đơn ly hôn, chấp nhận nuôi con riêng cùng anh.

Vy thấy nực cười chua chát trước những lời nói của chồng. Vy không bao giờ có thể tha thứ cho chồng ngoại tình, cũng chẳng đủ bao dung để nuôi con riêng của chồng và nhân tình. Đến nay thì Vy đã ly hôn chồng 2 năm. Dù vẫn còn hận chồng nhưng cô không cấm con gặp cha. Nhưng dù Hưng có bao lần muốn hàn gắn, cô cũng không một lần mềm lòng.

Đang yên ổn nuôi con, chồng cũ bất ngờ mang đến '5 tỷ' và lời khẩn cầu kèm theo khiến tôi 'bàng hoàng tột độ'

Đang yên ổn nuôi con, chồng cũ bất ngờ mang đến '5 tỷ' và lời khẩn cầu kèm theo khiến tôi 'bàng hoàng tột độ'

Ngày chồng đề nghị ly hôn, tôi cũng đành vì anh dứt khoát, không thể níu kéo. Ly hôn thì thôi, một mình nuôi con cũng không sao, nhưng tôi không hiểu được vì sao chồng có thể tuyệt tình không đến thăm con dù chỉ một lần.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp 'chiêu tài nạp phúc' mạnh mẽ, tiền bạc dồi dào, hạnh phúc lâm môn về sau

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp 'chiêu tài nạp phúc' mạnh mẽ, tiền bạc dồi dào, hạnh phúc lâm môn về sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (25/11-26/11), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (25/11-26/11), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng

Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa giữa lùm xùm rạn nứt hôn nhân với chồng

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước
Dịch Dương Thiên Tỉ làm nên lịch sử tại Kim Kê 2025, tiếp tục ra phim điện ảnh mới

Dịch Dương Thiên Tỉ làm nên lịch sử tại Kim Kê 2025, tiếp tục ra phim điện ảnh mới

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Mẹ chồng 'chơi lớn' đòi theo con đi hưởng tuần trăng mật, nàng dâu 'ra đòn quyết định' khiến bà 'câm nín' và phải bỏ cuộc

Mẹ chồng 'chơi lớn' đòi theo con đi hưởng tuần trăng mật, nàng dâu 'ra đòn quyết định' khiến bà 'câm nín' và phải bỏ cuộc

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng lộc Trời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', tiên tiêu hoài không hết

Sau đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng lộc Trời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', tiên tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Chồng mất nửa tháng, một 'nhân vật bí ẩn' đến nhà và lời đề nghị của anh ta về con trai tôi khiến cả gia đình 'sốc nặng

Chồng mất nửa tháng, một 'nhân vật bí ẩn' đến nhà và lời đề nghị của anh ta về con trai tôi khiến cả gia đình 'sốc nặng

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Triệu Lộ Tư được công ty mới nâng đỡ, nhưng phải đáp ứng một yêu cầu khắt khe

Triệu Lộ Tư được công ty mới nâng đỡ, nhưng phải đáp ứng một yêu cầu khắt khe

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
Chỉ một câu mắng 'vô tình' của mẹ chồng tương lai, tôi 'nghe trộm' được và 'sốc nặng', quyết định 'rời khỏi nhà' ngay lập tức

Chỉ một câu mắng 'vô tình' của mẹ chồng tương lai, tôi 'nghe trộm' được và 'sốc nặng', quyết định 'rời khỏi nhà' ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Tử vi ngày mới, thứ Ba 25/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi ngày mới, thứ Ba 25/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng 'chơi lớn' đòi theo con đi hưởng tuần trăng mật, nàng dâu 'ra đòn quyết định' khiến bà 'câm nín' và phải bỏ cuộc

Mẹ chồng 'chơi lớn' đòi theo con đi hưởng tuần trăng mật, nàng dâu 'ra đòn quyết định' khiến bà 'câm nín' và phải bỏ cuộc

Chồng mất nửa tháng, một 'nhân vật bí ẩn' đến nhà và lời đề nghị của anh ta về con trai tôi khiến cả gia đình 'sốc nặng

Chồng mất nửa tháng, một 'nhân vật bí ẩn' đến nhà và lời đề nghị của anh ta về con trai tôi khiến cả gia đình 'sốc nặng

Chỉ một câu mắng 'vô tình' của mẹ chồng tương lai, tôi 'nghe trộm' được và 'sốc nặng', quyết định 'rời khỏi nhà' ngay lập tức

Chỉ một câu mắng 'vô tình' của mẹ chồng tương lai, tôi 'nghe trộm' được và 'sốc nặng', quyết định 'rời khỏi nhà' ngay lập tức

Đang yên ổn nuôi con, chồng cũ bất ngờ mang đến '5 tỷ' và lời khẩn cầu kèm theo khiến tôi 'bàng hoàng tột độ'

Đang yên ổn nuôi con, chồng cũ bất ngờ mang đến '5 tỷ' và lời khẩn cầu kèm theo khiến tôi 'bàng hoàng tột độ'

Bồ của chồng 'cười nhạo' sau buổi ly hôn, tôi 'đáp trả' bằng tờ giấy hé lộ 'bí mật' khiến ả 'sụp đổ' tại chỗ

Bồ của chồng 'cười nhạo' sau buổi ly hôn, tôi 'đáp trả' bằng tờ giấy hé lộ 'bí mật' khiến ả 'sụp đổ' tại chỗ

Sắp xếp di vật của chồng đã mất, tôi 'bàng hoàng tột độ' khi phát hiện bí mậ' anh giấu kín suốt đời

Sắp xếp di vật của chồng đã mất, tôi 'bàng hoàng tột độ' khi phát hiện bí mậ' anh giấu kín suốt đời