Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Đời sống 24/11/2025 12:58

Thi thể nữ bị trói bằng băng dính, bỏ trong túi nylon được vớt lên ở con sông chảy qua xã Đức Hợp, trước đây thuộc huyện Kim Động, Hưng Yên.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 24/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông N.V.N. (trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) xác nhận thi thể nữ giới được phát hiện trôi trên sông ở tỉnh Hưng Yên chính là con gái ông, N.T.Y.N. (19 tuổi), người đã mất tích nhiều ngày trước đó.

Ông N. cho biết gia đình đã tới hiện trường nhận dạng, đối chiếu đặc điểm cơ thể và xác nhận nạn nhân là con mình. “Nhìn các hình xăm, nhất là hình xăm ghi 13/12/2006 trên cổ, tôi biết chắc đó là con tôi. Chúng tôi suy sụp hoàn toàn”, ông nghẹn ngào.

Theo ông N., cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và thông báo Y.N. tử vong do bị sát hại. Thi thể nạn nhân đã được người dân địa phương chôn cất trước khi gia đình tìm đến.

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng - Ảnh 1
Y.N. (trái) được gia đình xác nhận đã tử vong ở Hưng Yên - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/11, gia đình ông N. đã gửi đơn trình báo đến Công an phường Quỳnh Mai (Nghệ An) và các cơ quan chức năng về việc Y.N. mất liên lạc nhiều ngày.

Theo trình bày của gia đình, hơn hai tháng trước, Y.N. ra Hà Nội làm tại một cửa hàng quần áo và sau đó chuyển sang làm việc tại một công ty điện tử ở Yên Phong 1, Bắc Ninh. Khi bà nội ốm nặng, N. xin nghỉ việc về quê chăm sóc bà.

Chiều 2/11, có hai người (một nam, một nữ) đến nhà gặp Y.N. trò chuyện khoảng 30 phút.

Chiều 3/11, N. xin phép gia đình ra Hà Nội chơi và được một người bạn chở ra quốc lộ 1A, đoạn gần chợ Nhất Anh Trung, phường Hoàng Mai, để bắt xe.

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng - Ảnh 2
Hình xăm trên cơ thể nạn nhân được phát hiện ở Hưng Yên có ngày sinh trùng khớp với Y.N - Ảnh: VnExpress

Ngày 4/11, Y.N. gọi điện báo sẽ về trong chiều cùng ngày nhưng không về. Tối 5/11, N. lại nhắn tin báo sẽ về trong đêm nhưng từ đó mất liên lạc hoàn toàn. Gia đình liên tục gọi nhưng Y.N. không nghe máy.

Đến ngày 7/11, gia đình trình báo công an.

Trong quá trình tìm kiếm con gái, gia đình đăng thông tin lên mạng xã hội. Một số người dân và cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã liên hệ, thông báo vừa phát hiện một thi thể nữ trôi sông có đặc điểm giống Y.N.

Từ lời kể bạn bè, gia đình sau đó mới biết Y.N. có bạn trai đang làm việc tại Hà Nội. “Gia đình rất đau đớn và đang chờ kết luận điều tra”, bố của Y.N. nói.

