Từ thứ Ba đến thứ Sáu (23/9-26/9), 3 con giáp tiền vàng tràn két, tài lộc vượng phát, hóa Rồng hóa Phượng, vương giả tột cùng

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp cho biết, công việc của tuổi Ngọ có dấu hiệu khởi phát, bản mệnh có nhiều cơ hội để vượt qua thử thách do cấp trên giao. Những việc bản mệnh tưởng khó nhưng khi xuống tay làm lại trở nên khả thi và cho kết quả tốt. Đây là lúc bản mệnh nên mạnh dạn nhận nhiệm vụ và chứng tỏ năng lực.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh đang đứng trước nhiều lựa chọn nhưng chưa xác định được ai thực sự khiến tim rung động. Con giáp này nên cho mình thêm thời gian suy nghĩ, đừng nên quyết định quá vội vàng.

Tuần này, bản mệnh có thu nhập khả quan từ cả nguồn chính lẫn phụ. Dù làm công hay kinh doanh, bản mệnh cũng có thể thấy tiền vào đều hơn trong tuần này, giúp bản mệnh giảm bớt lo nghĩ về tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Từ ngày này, người tuổi Tỵ chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ. Họ may mắn có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp nhờ vào sự nỗ lực không mệt mỏi suốt thời gian qua. Quý nhân xuất hiện đúng lúc, âm thầm giúp đỡ nên họ mưu sự dễ thành, làm ăn tấn tới. Người làm kinh doanh buôn bán đắt hàng, lợi nhuận thu ầm ầm. Người làm công ăn lương trở thành cũng được trọng dụng, giao phó trọng trách lớn, danh tiếng và tiền bạc tăng ầm ầm.

Tiền bạc không chỉ về từ nguồn chính, các khoản phụ cũng rất vượng, có thể là đầu tư nhỏ sinh lời lớn, hoặc ai đó chủ động trả nợ cũ, tặng quà giá trị. Chỉ cần tuổi Tỵ mạnh dạn chớp thời cơ, nỗ lực hết sức, giữ đầu óc tỉnh táo để tránh sa đà vào đầu tư rủi ro là có thể giàu lên trông thấy. Nếu giữ được sự cân bằng, đây chính là "mùa gặt vàng" giúp tuổi Tỵ bứt phá mạnh mẽ cả về tài chính lẫn uy tín cá nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy người tuổi Mùi dễ rơi vào trạng thái lo lắng và bất an, đặc biệt là trong công việc. Một số rắc rối phát sinh khiến bạn không thể kiểm soát hoàn toàn tình hình. Bạn có thể cảm thấy mình đang bị đẩy vào thế bị động, phải giải quyết hậu quả từ những sai sót không hẳn do mình gây ra.

Ngày này tử vi 12 con giáp hôm nay dành lời khuyên cho người tuổi Mùi cần giữ sự bình tĩnh và bản lĩnh khi đối mặt với khó khăn. Đừng để cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí. Việc bạn cần làm lúc này là chủ động rà soát lại công việc, sửa sai và đưa ra phương án cụ thể. Càng lùi bước, bạn càng dễ bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp.

Công việc: Áp lực từ công việc có thể khiến tuổi Mùi cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng tạm thời. Một vài mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp hoặc sự thiếu rõ ràng từ cấp trên khiến bạn khó tập trung. Dù vậy, nếu bạn quyết đoán và không né tránh vấn đề, mọi chuyện sẽ sớm được tháo gỡ.

Tình cảm: Chuyện tình cảm là điểm sáng trong ngày. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy có cơ hội gắn bó sâu sắc hơn nhờ những cuộc trò chuyện chia sẻ thẳng thắn. Những hiểu lầm được hóa giải, sự đồng cảm tăng lên. Người độc thân cũng có khả năng gặp được người mang đến cảm giác an toàn và đáng tin cậy.

Tài lộc: Tài chính duy trì ở mức trung bình, chưa có nhiều biến động tích cực. Bạn nên hạn chế chi tiêu không cần thiết và tránh đầu tư vào những hạng mục chưa được tìm hiểu kỹ lưỡng. Đây chưa phải là thời điểm tốt để mạo hiểm.

Sức khỏe: Cảm giác mệt mỏi và mất ngủ có thể xuất hiện do tinh thần căng thẳng. Tuổi Mùi cần ưu tiên nghỉ ngơi nhiều hơn và cân bằng giữa công việc, cuộc sống cá nhân. Nếu có thể, hãy dành thời gian cho vận động nhẹ nhàng để cải thiện tâm trạng.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!