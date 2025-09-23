Trong 7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp thoát kiếp nghèo bền vững, đường quan lộ thênh thang, làm gì cũng cát tường như ý, trở thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 04:15

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán cuộc đời lên hương, sự nghiệp lên hương, tiền đầy túi.

Con giáp tuổi Mão 

Dưới tác động của Kiếp Tài, vận may tài chính của tuổi Mão sẽ dao động đáng kể. Thu nhập chính vẫn ở mức hiện tại, không có cơ hội tăng trưởng đột phá. Về các khoản đầu tư phụ, việc quá tự tin vào phán đoán của bản thân, bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn và mù quáng chạy theo đám đông có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.

Mộc sinh Hỏa cho thấy tình cảm của bạn đang thăng hoa. Người ấy sẽ là nguồn động lực to lớn, giúp bạn vượt qua những khó khăn. Bạn sẽ khao khát một mối quan hệ hòa hợp và tích cực. Mặc dù giao tiếp tình cảm có thể bị hạn chế do công việc bận rộn, nhưng điều này sẽ không dẫn đến tranh cãi.

Trong 7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp thoát kiếp nghèo bền vững, đường quan lộ thênh thang, làm gì cũng cát tường như ý, trở thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn 

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Trong 7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp thoát kiếp nghèo bền vững, đường quan lộ thênh thang, làm gì cũng cát tường như ý, trở thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu 

Tuổi Dậu nghị lực, bản lĩnh, mạnh mẽ và luôn đam mê kiếm tiền. Họ bước vào giai đoạn cực thịnh về tiền bạc, với vận khí tài chính dâng cao liên tục. Công việc cuả họ giai đoạn này cực tốt, thu về nhiều tiền bạc, thuận lợi ngoài mong đợi. Đây là khoảng thời gian mà các kế hoạch bỗng dưng vận hành suôn sẻ, mang về thu nhập lớn, các đơn hàng tăng vọt, khách quý tìm đến, lợi nhuận nhân đôi.

Sự siêng năng, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của tuổi Dậu nay được đền đáp xứng đáng bằng trái ngọt. Ngoài việc “bơi trong tiền”, bản mệnh còn được quý nhân nâng đỡ âm thầm, đưa cho những cơ hội làm ăn lớn chưa từng có. Tuy nhiên, tuổi Dậu cần chú ý không tham lam mở rộng quá nhanh, mà nên biết chọn lọc, đầu tư có chiến lược để giữ tiền và phát triển bền vững. Chỉ cần họ khéo léo trong tiếp cận thời cơ, kiếm bạc tỷ là chuyện quá dễ dàng.

Trong 7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp thoát kiếp nghèo bền vững, đường quan lộ thênh thang, làm gì cũng cát tường như ý, trở thành đại gia bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Qua đêm nay 23/9/2025, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, giàu lên nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi một chỗ đếm tiền

Qua đêm nay 23/9/2025, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, giàu lên nhanh chóng, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi một chỗ đếm tiền

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán may mắn hơn người, làm đâu thắng đó, thành công rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Chê giá mì gói mắc, nam thanh niên xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 tháng

Chê giá mì gói mắc, nam thanh niên xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 tháng

Đời sống 56 phút trước
Đúng 9h sáng nay, thứ Ba 23/4/2025, 3 con giáp nhận lộc bất ngờ, trúng số đổi đời trong chóp mắt, làm ăn thịnh vượng, tài vận tăng vun vút

Đúng 9h sáng nay, thứ Ba 23/4/2025, 3 con giáp nhận lộc bất ngờ, trúng số đổi đời trong chóp mắt, làm ăn thịnh vượng, tài vận tăng vun vút

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Danh tính kẻ sàm sỡ cô gái, giật túi xách ở chung cư mini tại Hà Nội

Danh tính kẻ sàm sỡ cô gái, giật túi xách ở chung cư mini tại Hà Nội

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho

10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ biển Đông khi giật cấp bao nhiêu?

Siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ biển Đông khi giật cấp bao nhiêu?

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Người đàn ông bắn 2 mẹ con rồi tự sát ở Tây Ninh, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông bắn 2 mẹ con rồi tự sát ở Tây Ninh, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Rau diếp cá: "Thần dược" dân dã và những công dụng bất ngờ

Rau diếp cá: "Thần dược" dân dã và những công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
4 loại bánh trung thu tuyệt đối không được ăn

4 loại bánh trung thu tuyệt đối không được ăn

Sức khỏe 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có vang danh, gánh vàng trĩu vai, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có vang danh, gánh vàng trĩu vai, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng 9h sáng nay, thứ Ba 23/4/2025, 3 con giáp nhận lộc bất ngờ, trúng số đổi đời trong chóp mắt, làm ăn thịnh vượng, tài vận tăng vun vút

Đúng 9h sáng nay, thứ Ba 23/4/2025, 3 con giáp nhận lộc bất ngờ, trúng số đổi đời trong chóp mắt, làm ăn thịnh vượng, tài vận tăng vun vút

Đúng hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho

10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho

Đúng 6 ngày tới (28/9), 3 con giáp vận may bùng nổ, trở thành đại gia tiền tỷ, đón lộc đất đai, tiền của dư dả, gánh bạc gánh vàng

Đúng 6 ngày tới (28/9), 3 con giáp vận may bùng nổ, trở thành đại gia tiền tỷ, đón lộc đất đai, tiền của dư dả, gánh bạc gánh vàng

Sau hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to