Trong 7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp thoát kiếp nghèo bền vững, đường quan lộ thênh thang, làm gì cũng cát tường như ý, trở thành đại gia bạc tỷ

Dưới tác động của Kiếp Tài, vận may tài chính của tuổi Mão sẽ dao động đáng kể. Thu nhập chính vẫn ở mức hiện tại, không có cơ hội tăng trưởng đột phá. Về các khoản đầu tư phụ, việc quá tự tin vào phán đoán của bản thân, bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn và mù quáng chạy theo đám đông có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.

Mộc sinh Hỏa cho thấy tình cảm của bạn đang thăng hoa. Người ấy sẽ là nguồn động lực to lớn, giúp bạn vượt qua những khó khăn. Bạn sẽ khao khát một mối quan hệ hòa hợp và tích cực. Mặc dù giao tiếp tình cảm có thể bị hạn chế do công việc bận rộn, nhưng điều này sẽ không dẫn đến tranh cãi.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu

Tuổi Dậu nghị lực, bản lĩnh, mạnh mẽ và luôn đam mê kiếm tiền. Họ bước vào giai đoạn cực thịnh về tiền bạc, với vận khí tài chính dâng cao liên tục. Công việc cuả họ giai đoạn này cực tốt, thu về nhiều tiền bạc, thuận lợi ngoài mong đợi. Đây là khoảng thời gian mà các kế hoạch bỗng dưng vận hành suôn sẻ, mang về thu nhập lớn, các đơn hàng tăng vọt, khách quý tìm đến, lợi nhuận nhân đôi.

Sự siêng năng, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của tuổi Dậu nay được đền đáp xứng đáng bằng trái ngọt. Ngoài việc “bơi trong tiền”, bản mệnh còn được quý nhân nâng đỡ âm thầm, đưa cho những cơ hội làm ăn lớn chưa từng có. Tuy nhiên, tuổi Dậu cần chú ý không tham lam mở rộng quá nhanh, mà nên biết chọn lọc, đầu tư có chiến lược để giữ tiền và phát triển bền vững. Chỉ cần họ khéo léo trong tiếp cận thời cơ, kiếm bạc tỷ là chuyện quá dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!