Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 09:30

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán vượt qua hết chông gai thử thách, tình tiền sáng rực.

Con giáp tuổi Hợi 

Tuổi Hợi thể hiện sự cần cù, chịu khó và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Bạn có thể sẽ được cấp trên ghi nhận bằng những lời khen ngợi hoặc phần thưởng xứng đáng. Với những người làm kinh doanh, đây là thời điểm thuận lợi để mở rộng mối quan hệ và ký kết hợp đồng mới, mang lại nhiều lợi nhuận.

Tài lộc của tuổi Hợi ngày này rất dồi dào, đặc biệt là với những người kinh doanh, buôn bán sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Bạn nên biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời, tuy nhiên vẫn cần cân nhắc kỹ càng để tránh rủi ro không mong muốn.

Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý 

Theo tử vi, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu 

Tuổi Dậu được dự báo sẽ may mắn ngút trời trong tháng. Vốn là người chịu khó siêng năng, chăm chỉ và không ngừng học hỏi nên khi thời tới, Dậu “phất” rất nhanh.

Thần Tài đặc biệt ưu ái người tuổi Dậu trong giai đoạn này, mang đến cơ hội làm ăn, những khoản thu bất ngờ từ các dự án phụ hoặc lộc lá trời ban. Tài chính của họ vượng phát ầm ầm, vận trình tình cảm và gia đạo của tuổi Dậu cũng đón nhiều tin vui, điều này càng tạo thêm động lực để họ nỗ lực nhiều hơn nữa. Nếu biết nắm bắt thời cơ và kiên trì theo đuổi mục tiêu, tuổi Dậu sẽ tạo được bước đột phá cả về sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân trong tháng này.

Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

