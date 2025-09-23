Từ 1/8 đến 10/8 âm lịch, 3 con giáp vận trình khởi sắc, vàng đổ đầy két, sự nghiệp phất lên giàu sụ, liên tục đón nhận tin vui

Ngọ - Ngọ Tự Hình khiến tuổi Ngọ trở nên quá tự tin và hung hăng, dễ gặp thất bại và thiếu lòng trắc ẩn. Vận trình trong ngày có xu hướng suy giảm. Thay vì khoe khoang, hãy dành thời gian để lắng nghe và học hỏi. Giữ bình tĩnh và kiềm chế bản thân sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có.

Tài vận có dấu hiệu giảm sút, tiền bạc eo hẹp. Khi quản lý tài chính, hãy cân nhắc nhu cầu của bản thân và tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Bạn có thể thử khởi nghiệp kinh doanh phụ để tăng thu nhập và cải thiện tình hình tài chính. Đồng thời, hãy lưu ý lập kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh áp lực tài chính từ việc chi tiêu không đúng mục đích.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Vốn trầm ổn và kiệm lời, người tuổi Tỵ thường “lặng lẽ mà thắng lớn”. Từ cuối tháng, những dự án từng âm thầm theo đuổi bất ngờ được cấp trên đánh giá cao, mở ra cơ hội phát triển mới.

Tài vận có chiều hướng đi lên, đặc biệt phù hợp với những khoản đầu tư an toàn. Chuyện tình cảm cũng thuận lợi: người độc thân có thể gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp, người có đôi thêm phần đồng điệu, thấu hiểu.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!