Đúng hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 05:50

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà.

Tuổi Tỵ

Vận may sẽ đến khi mà người tuổi Tỵ có những hành động tích cực nhất. Bởi vì bạn đã quen và thích nghi được với hoàn cảnh và tính chất trong môi trường làm việc của mình. Do đó, bạn đã chủ động để có thể sắp xếp và phân bổ công việc sao cho thích hợp nhất. Bên cạnh đó, con giáp may mắn này sẽ có cơ hội hóa giải vận đen và rước tài lộc về nhà.

Vận may bùng nổ, người tuổi Tỵ buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. 

Đúng hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dần tương đối ổn định. Nhưng trước tiên, bạn cần phải hướng đến các hoạt động để giải phóng được những áp lực cho chính mình. Thành quả đến với những người tuổi Thân cần có thời gian mới có thể thấy được. Vậy nên, bạn hãy kiên nhẫn chuẩn bị và đừng đổi hướng vội vàng.

Sau một thời gian kiên nhẫn và phấn đấu, bạn sẽ nhận được nhiều tài lộc và sự nghiệp ngày càng lên hương. Bạn sẽ làm ăn gặp thời và thu được món lời hậu hĩnh. Gia đình người tuổi Thân sẽ có nhiều tin vui như sức khỏe dồi dào, bình an vô sự trong thời gian sắp tới.

Đúng hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp này chăm chỉ, chịu khó lại biết cách quản lý tiền bạc nên sớm muộn cũng có của ăn, của để. Không những thế, nhờ tính cách chan hòa, dễ gần, bạn thường được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng. Nhất là trong công việc, mọi việc của bạn sẽ trở nên rất thuận lợi, cảm thấy dễ dàng và hiệu quả cao hơn.

Tuy nhiên, những người tuổi Mùi có thể sẽ phải bận tối mắt tối mũi để xã giao với khách hàng, đối tác... nên bạn cần phải chú ý đến sức khoẻ, cần nghỉ ngơi đầy đủ để bổ sung năng lượng. Ngoài ra, bạn nên chủ động để có thể sắp xếp và phân bổ công việc sao cho thích hợp nhất.

Đúng hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 20h hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi

Đúng 20h hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi

Thần Tài trao tiền tỷ, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét bạc thiên hạ, vạn sự hanh thông ngoài mong đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Chê giá mì gói mắc, nam thanh niên xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 tháng

Chê giá mì gói mắc, nam thanh niên xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 tháng

Đời sống 56 phút trước
Đúng 9h sáng nay, thứ Ba 23/4/2025, 3 con giáp nhận lộc bất ngờ, trúng số đổi đời trong chóp mắt, làm ăn thịnh vượng, tài vận tăng vun vút

Đúng 9h sáng nay, thứ Ba 23/4/2025, 3 con giáp nhận lộc bất ngờ, trúng số đổi đời trong chóp mắt, làm ăn thịnh vượng, tài vận tăng vun vút

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Danh tính kẻ sàm sỡ cô gái, giật túi xách ở chung cư mini tại Hà Nội

Danh tính kẻ sàm sỡ cô gái, giật túi xách ở chung cư mini tại Hà Nội

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho

10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ biển Đông khi giật cấp bao nhiêu?

Siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ biển Đông khi giật cấp bao nhiêu?

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Người đàn ông bắn 2 mẹ con rồi tự sát ở Tây Ninh, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông bắn 2 mẹ con rồi tự sát ở Tây Ninh, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Rau diếp cá: "Thần dược" dân dã và những công dụng bất ngờ

Rau diếp cá: "Thần dược" dân dã và những công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
4 loại bánh trung thu tuyệt đối không được ăn

4 loại bánh trung thu tuyệt đối không được ăn

Sức khỏe 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có vang danh, gánh vàng trĩu vai, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có vang danh, gánh vàng trĩu vai, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng nay, thứ Ba 23/4/2025, 3 con giáp nhận lộc bất ngờ, trúng số đổi đời trong chóp mắt, làm ăn thịnh vượng, tài vận tăng vun vút

Đúng 9h sáng nay, thứ Ba 23/4/2025, 3 con giáp nhận lộc bất ngờ, trúng số đổi đời trong chóp mắt, làm ăn thịnh vượng, tài vận tăng vun vút

10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho

10 ngày tới (ngày 3/10), 3 con giáp có thời vận cực tốt, bước lên nấc thang sự nghiệp, của nả ngập kho

Đúng 6 ngày tới (28/9), 3 con giáp vận may bùng nổ, trở thành đại gia tiền tỷ, đón lộc đất đai, tiền của dư dả, gánh bạc gánh vàng

Đúng 6 ngày tới (28/9), 3 con giáp vận may bùng nổ, trở thành đại gia tiền tỷ, đón lộc đất đai, tiền của dư dả, gánh bạc gánh vàng

Sau hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Từ nay tới Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp giàu có vang danh, rẽ trái thấy núi vàng, rẽ phải đụng núi bạc, may mắn liên tục kéo đến nhà

Từ nay tới Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp giàu có vang danh, rẽ trái thấy núi vàng, rẽ phải đụng núi bạc, may mắn liên tục kéo đến nhà

Trong 7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp thoát kiếp nghèo bền vững, đường quan lộ thênh thang, làm gì cũng cát tường như ý, trở thành đại gia bạc tỷ

Trong 7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp thoát kiếp nghèo bền vững, đường quan lộ thênh thang, làm gì cũng cát tường như ý, trở thành đại gia bạc tỷ