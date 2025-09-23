Từ ngày 2/8 đến 15/8 âm lịch, 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết

Ngày Tương Xung khiến vận trình của tuổi Tý suy giảm đáng kể. Bạn có thể gặp phải những trải nghiệm không mấy dễ chịu, từ đó dẫn đến cảm giác thất vọng. Tốc độ công việc của bạn có thể chậm lại, và bạn sẽ cảm thấy không chắc chắn nên bắt đầu từ đâu khi đối mặt với một nhiệm vụ phức tạp.

Tình duyên của bản mệnh đang có dấu hiệu giảm sút. Trong các mối quan hệ, hãy chú ý hơn đến cảm xúc của đối phương và tránh phớt lờ họ, nếu không muốn xảy ra những xung đột không đáng có. Với những người nữ độc thân, bạn có thể nhận được sự tán tỉnh từ người khác giới, nhưng cảm giác bất an có thể khiến bạn chưa sẵn sàng.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi

Tuổi Mùi lại bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều vât vả về cả trong cuộc sống lẫn tài chính. Tài vận giảm sút, áp lực tài chính đè nặng khiến họ “gồng mình” để trả nợ hoặc xoay xở cho các khoản chi tiêu cấp thiết.

Người buôn bán, làm ăn, kinh doanh cần đặc biệt thận trọng, đừng đầu tư hết vốn liếng cũng đừng quá tin người kẻo tiền mất tật mang. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng cần lưu ý về giấy tờ, hợp đồng và các vấn đề pháp lý tránh vướng vào rắc rối. Cố gắng chờ thời, nếu giữ được bình tĩnh, cân nhắc kỹ lưỡng và tránh nóng vội, tuổi Mùi vẫn có thể vượt qua và chuẩn bị tốt hơn cho những tháng cuối năm.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!