Liên tiếp 5 ngày tới (23, 24, 25, 26 và 27/9), 3 con giáp chính thức thoát cảnh nghèo, tài khoản tăng tiền vù vù không có điểm dừng, mua biệt thự sắm siêu xe

Dưới tác động của Kiếp Tài, vận may tài chính của tuổi Mão sẽ dao động đáng kể. Thu nhập chính vẫn ở mức hiện tại, không có cơ hội tăng trưởng đột phá. Về các khoản đầu tư phụ, việc quá tự tin vào phán đoán của bản thân, bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn và mù quáng chạy theo đám đông có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.

Mộc sinh Hỏa cho thấy tình cảm của bạn đang thăng hoa. Người ấy sẽ là nguồn động lực to lớn, giúp bạn vượt qua những khó khăn. Bạn sẽ khao khát một mối quan hệ hòa hợp và tích cực. Mặc dù giao tiếp tình cảm có thể bị hạn chế do công việc bận rộn, nhưng điều này sẽ không dẫn đến tranh cãi.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Con giáp tuổi Dần

Tháng này cũng mang đến nhiều thử thách cho tuổi Dần. Dù nỗ lực nhiều nhưng thành quả nhận lại không tương xứng. Dòng tiền thu về không ổn định, thu ít – chi nhiều khiến tuổi Dần đau đầu suy tính, họ phải tính toán kỹ lưỡng trong mọi khoản chi tiêu.

Hơn nữa, tháng này dễ xảy ra va chạm, thị phi chốn công sở hoặc bất đồng với đối tác, danh tiếng cá nhân bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuổi Dần cần học cách mềm mỏng hơn trong giao tiếp, tránh thái độ cứng nhắc. Tốt nhất hãy nằm im chờ thời, qua tháng này mọi thứ sẽ thay đổi.

