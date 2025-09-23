Sinh vạn vật của Dương Mịch trở thành 'phim ăn khách' nhất năm 2025

Mới đây, bộ phim “Sinh vạn vật” chính thức ghi tên mình vào danh sách những tác phẩm ăn khách trên Weibo. Điều này không chỉ cho thấy sức hút lớn của phim mà còn khẳng định vị thế của Dương Mịch trong làng giải trí Hoa ngữ.

Theo số liệu Weibo công bố, những chủ đề, từ khóa liên quan đến “Sinh vạn vật” đạt 35,11 triệu lượt đọc, 401 lần lên hot search. Đặc biệt, lượt xem Vân Hợp trung bình của phim đạt 46,05 triệu. Như vậy, tác phẩm này đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được chứng nhận bạo khoản, bao gồm: lượt đọc chủ đề trên 30 triệu, hơn 300 hot search và lượt xem trung bình vượt mốc 40 triệu.

Đáng chú ý, mới chỉ có 5 tác phẩm được Weibo xác nhận là phim ăn khách, bao gồm: "Lạp tội đồ giám 2", "Đại phụng đả canh nhân", "Quốc sắc phương hoa", "Tàng Hải truyện" và mới nhất là "Sinh vạn vật". Thành tích này càng khiến bộ phim trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Danh hiệu phim ăn khách phản ánh mức độ ảnh hưởng, sức lan tỏa của một bộ phim khi lên sóng. Không chỉ dừng lại ở rating (tỉ suất người xem) trên đài truyền hình hay lượng xem trực tuyến, điều này cho thấy phim đã trở thành hiện tượng trên không gian mạng, thu hút sự quan tâm và thảo luận rộng rãi từ khán giả.

Ngoài kịch bản hấp dẫn, nhiều tình tiết lôi cuốn, diễn xuất của Dương Mịch là điểm sáng lớn của "Sinh vạn vật". Sau nhiều vai diễn gây tranh cãi, nữ diễn viên đã có màn thể hiện thuyết phục, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất. Đây cũng là lý do khán giả liên tục đưa tên cô vào top tìm kiếm, đẩy chỉ số hot search của phim lên con số ấn tượng.

Thành công của “Sinh vạn vật" cũng cho thấy xu hướng khán giả ngày càng quan tâm đến những bộ phim có nội dung chặt chẽ, xây dựng nhân vật rõ nét và thông điệp tích cực.

Thể loại phim tình cảm cổ trang vốn được coi là điểm mạnh của màn ảnh Hoa ngữ giờ đã bước vào tình trạng bão hòa. Liên tục có nhiều tác phẩm lên sóng nhưng nội dung, diễn biến, tạo hình nhân vật... đều tương tự nhau khiến người xem ngán ngẩm.

Ngoài việc giúp Dương Mịch tiếp tục củng cố vị thế minh tinh hạng A, "Sinh vạn vật" cho thấy sự khởi sắc của phim truyền hình Hoa ngữ trong năm nay khi khai thác chủ đề mới mẻ, nhân văn, ý nghĩa.

