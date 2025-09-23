Từ ngày 23/9 đến ngày 5/10: 3 con giáp này giàu có nhất vùng, gặp may đổi đời, vàng bạc đầy tủ, khổ gì cũng qua

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mùi có tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Từ giữa tuần trở đi, mọi việc của bản mệnh đều hanh thông, thành công đến liên tiếp. Bản mệnh được trao nhiều cơ hội để thể hiện năng lực, càng cố gắng càng dễ được cấp trên đánh giá cao.

Vận trình tình duyên cũng không mấy suôn sẻ. Người độc thân dễ vì cô đơn mà vội vàng lựa chọn, dẫn đến tổn thương cho cả hai. Người có đôi cũng nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong mối quan hệ.

Tuy vậy, tài chính lại có xu hướng sụt giảm. Đầu tuần có tiền về nhưng nhanh chóng tiêu hết do bản mệnh mua sắm thiếu kiểm soát. Tuổi Mùi cần lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, hạn chế chi cho những thứ chỉ thỏa mãn cảm xúc nhất thời.

Con giáp tuổi Mão

Thời gian hoàng kim của Mão chính là khoảng thời gian này, người tuổi Mão được trời thương nên mọi việc suôn sẻ bất ngờ: Công việc vận hành suôn sẻ, trơn tru, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc, những khó khăn tài chính trước đó tự động tháo gỡ, người tốt xuất hiện giúp đỡ đúng lúc, thời cơ làm giàu ập đến.

Dù không giàu nhanh nhưng Mão lại có tài lộc ổn định, đều đặn – cứ bền bỉ như phù sa bồi đắp. Với sự cẩn thận và trực giác nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, tuổi Mão dễ tìm thấy cơ hội đầu tư dài hạn, hoặc bắt đầu những nguồn thu mới từ nghề tay trái. Mão cũng rất giỏi quản lý thu chi nên tiền cứ thế sinh sôi liên tục. Nếu kiên trì giữ vững phong độ này, con đường tài chính của tuổi Mão những tháng cuối năm sẽ ngày càng khởi sắc.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy người tuổi Thân trải qua một ngày không mấy suôn sẻ. Công việc phát sinh nhiều vấn đề ngoài dự đoán, dễ bị hiểu lầm hoặc bị người khác cố tình “chơi xấu”. Nếu không thật sự tỉnh táo và kiềm chế cảm xúc, bạn rất dễ đưa ra quyết định vội vàng, khiến tình hình càng khó kiểm soát.

Ngày này tử vi 12 con giáp hàng ngày dành lời khuyên cho người tuổi Thân đừng để cảm xúc tiêu cực chi phối hành động. Hãy làm việc một cách chậm rãi, chắc chắn, và quan sát kỹ các mối quan hệ xung quanh. Sự khôn khéo và kiên nhẫn sẽ giúp bạn vượt qua ngày hôm nay mà không tổn thất quá nhiều.

Công việc: Tuổi Thân nên đề phòng tiểu nhân lợi dụng sơ hở. Các kế hoạch hoặc dự án quan trọng có thể bị chậm tiến độ do sự cố phát sinh. Dù vậy, đây cũng là cơ hội để bạn rèn luyện sự điềm tĩnh và khả năng ứng biến. Hãy giữ lập trường vững vàng và đừng để người khác làm lung lay quyết định của bạn.

Tình cảm: Tình cảm không quá lý tưởng trong hôm nay. Nếu đang trong một mối quan hệ, bạn và người ấy có thể gặp một vài hiểu lầm nhỏ. Tuy nhiên, bù lại, bạn nhận được sự quan tâm và động viên từ gia đình, những người luôn là chỗ dựa vững chắc. Một bữa cơm tối cùng người thân có thể giúp tinh thần bạn thư giãn và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tài lộc: Thu nhập hiện tại không quá tệ, nhưng chi tiêu thiếu kiểm soát có thể khiến tài chính của tuổi Thân thâm hụt đáng kể. Hạn chế các khoản mua sắm không cần thiết, đặc biệt là theo cảm hứng. Thời điểm này, nên ưu tiên tích lũy hơn là vung tay quá trán.

Sức khỏe: Thể chất không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng tuổi Thân nên chú ý đến sức khỏe tinh thần. Tâm trạng dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường và áp lực công việc, nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý. Một vài hoạt động thể thao nhẹ nhàng hoặc thiền định sẽ giúp bạn lấy lại cân bằng.

