Người đàn ông vô cùng sợ hãi khi phát hiện một con trăn thò đầu ra khỏi bồn cầu

Đoạn clip được quay lại ở Pathum Thani, Thái Lan, vào khoảng 1h sáng ngày 12/9. Hình ảnh ghi lại cho thấy đầu con trăn nhô lên khỏi mặt nước ngay sau khi Don phát hiện ra nó. Don đã phóng to máy ảnh và cho thấy con bò sát lùi lại một chút khi cảm nhận được chuyển động.
Video 1 giờ 25 phút trước

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

