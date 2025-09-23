Xe bị đâm rơi xuống kênh lúc nửa đêm: Cặp vợ chồng thoát chết trong gang tấc

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 12/9 (giờ địa phương) trên Tuyến đường 714, một khu vực hẻo lánh thuộc Tây Bắc Quận Martin, Florida, Mỹ. Lực va chạm mạnh đã khiến xe của họ mất lái, lao ra khỏi đường, lộn ngược và chìm xuống một con kênh. Đáng nói, chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Video 1 giờ 13 phút trước 1 giờ 13 phút trước Kỳ Kỳ | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-bi-am-roi-xuong-kenh-luc-nua-em-cap-vo-chong-thoat-chet-trong-gang-tac-742639.html