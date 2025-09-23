Xe bị đâm rơi xuống kênh lúc nửa đêm: Cặp vợ chồng thoát chết trong gang tấc

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 12/9 (giờ địa phương) trên Tuyến đường 714, một khu vực hẻo lánh thuộc Tây Bắc Quận Martin, Florida, Mỹ. Lực va chạm mạnh đã khiến xe của họ mất lái, lao ra khỏi đường, lộn ngược và chìm xuống một con kênh. Đáng nói, chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường.
Video 1 giờ 13 phút trước

Kỳ Kỳ | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi