Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/9), 3 con giáp may mắn ngập lối đi, phú quý vinh hoa có đủ, ung dung vẫn giàu, sớm mua đất xây nhà

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 17:30

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán đang nghèo thành giàu, đổi đời ngoài sức tưởng tượng.

Con giáp tuổi Hợi 

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Hợi được quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp tiến triển thuận lợi. Bản mệnh đã xác định rõ con đường mình cần đi, không còn do dự mà mạnh dạn nắm bắt cơ hội. Tinh thần kiên trì, bền bỉ giúp bản mệnh vượt qua khó khăn để tiến gần hơn tới thành công.

Đầu tuần bản mệnh có dấu hiệu hao tài vào những việc không đáng, song tới cuối tuần lại gặp may mắn khi có người giới thiệu việc làm thêm hoặc cơ hội tăng thu nhập. Chỉ cần biết nắm bắt, bản mệnh sẽ cải thiện được tình hình tài chính.

Tuần này, mối quan hệ tình cảm của bản mệnh xuất hiện nhiều rạn nứt. Tuổi Hợi cảm thấy thiếu an toàn, không chắc chắn về tình cảm của đối phương. Muốn tình yêu bền lâu, cả hai cần chung tay vun đắp và thể hiện sự trân trọng lẫn nhau.

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/9), 3 con giáp may mắn ngập lối đi, phú quý vinh hoa có đủ, ung dung vẫn giàu, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi 

Ngày này chính là giai đoạn vượng phát bậc nhất của người tuổi Mùi. Mùi vốn là con giáp chăm chỉ lương thiện, nay đã tới thời phất lên mạnh mẽ, tuổi Mùi bước vào vận trình cực kỳ vượng phát, đặc biệt về tiền tài.

Người tuổi Mùi sâu sắc, sống hiền, tích đức, thường có lộc âm phù trợ. Thường thì khi thời tới, lộc cũng đến dồn dập, đây là giai đoạn “làm gì cũng có tiền”: Công việc trơn tru thuận lợi, hợp tác thì sinh lời, đầu tư thì sinh lãi, cơ hội đến ngày càng nhiều hơn.

Cục diện Tam Hợp sinh tài mang đến nhiều may mắn, giúp tuổi Mùi dễ gặp quý nhân, hoặc được trao cơ hội hiếm có khó tìm, tiền tài sinh trưởng. Tiền tài không chỉ đổ về túi, sắm sửa được những tài sản giá trị mà còn tích lũy bền vững, đầu tư dài hạn, đây là dấu hiệu cho thấy tuổi Mùi sắp bước vào giai đoạn ổn định tài chính lâu dài.

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/9), 3 con giáp may mắn ngập lối đi, phú quý vinh hoa có đủ, ung dung vẫn giàu, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có một ngày khá sôi động và bận rộn. Bạn toát lên sự tự tin và quyết đoán, nhưng đôi khi điều này lại dễ khiến bạn bỏ qua ý kiến đóng góp từ người khác, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

Ngày này tử vi 12 con giáp hàng ngày dành lời khuyên cho người tuổi Tý nên học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến xung quanh nhiều hơn. Đôi khi, một lời khuyên chân thành có thể giúp bạn tránh khỏi những rắc rối không ngờ tới trong công việc cũng như các mối quan hệ.

Công việc: Bạn đang có nhiều ý tưởng mới và tinh thần làm việc rất tốt, nhưng cần thận trọng khi ra quyết định lớn. Hãy tham khảo ý kiến đồng nghiệp hoặc cấp trên trước khi hành động, đừng để sự nóng vội khiến bạn vướng vào tình huống khó xử.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm có phần lạnh nhạt do đôi bên chưa thật sự đồng điệu trong suy nghĩ. Những cuộc trò chuyện dễ chuyển thành tranh cãi chỉ vì bất đồng quan điểm nhỏ. Hôm nay, nếu có thể, hãy chủ động lắng nghe và dịu lại một chút để giữ hòa khí.

Tài lộc: Tài chính ổn định, nhưng đừng chủ quan. Các khoản chi tiêu lặt vặt trong ngày có thể khiến bạn bị thâm hụt nhẹ nếu không kiểm soát tốt. Tránh đầu tư vội vàng hoặc cho vay mượn nếu chưa rõ ràng.

Sức khỏe: Sức khỏe nhìn chung ổn định, nhưng bạn nên tránh làm việc quá sức hoặc thức khuya liên tục. Một giấc ngủ ngon và chế độ ăn uống điều độ sẽ giúp bạn giữ vững phong độ trong tuần.

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/9), 3 con giáp may mắn ngập lối đi, phú quý vinh hoa có đủ, ung dung vẫn giàu, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

