Vừa mở cửa phòng tắm, chủ nhà hoảng sợ khi thấy rắn hổ mang đang ngẩng cao đầu và rít lên trong bồn cầu

Trong một vụ việc rùng rợn xảy ra tại khu vực Pratap Nagar, Ajmer, bang Rajasthan, Ấn Độ, nơi một con rắn hổ mang đen đã được phát hiện bên trong phòng tắm của một ngôi nhà hai tầng, khiến chủ nhà vô cùng hoảng sợ.

Video 2 giờ 16 phút trước 2 giờ 16 phút trước Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-mo-cua-phong-tam-chu-nha-hoang-so-khi-thay-ran-ho-mang-ang-ngang-cao-au-va-rit-len-trong-bon-cau-742648.html