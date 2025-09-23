Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 18:45

Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ.

Tuổi Dần

Quý nhân sẽ giúp người tuổi Dần dễ dàng phát huy được tài năng của mình và thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Những bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ rất tỏa sáng trong thời gian này. Ngoài ra, trực giác tốt cùng khả năng giao tiếp khéo léo đã mang lại cho bản mệnh có rất nhiều cơ hội để phát triển công việc hiện tại. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ ngập tràn hương sắc. Người tuổi này có thể đem đến những niềm vui bất ngờ cho người ấy, nhờ vậy mà quan hệ của cả hai ngày càng bền chặt hơn. Tính sáng tạo trong các hoạt động hẹn hò còn giúp tình cảm của các cặp đôi luôn tươi mới.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tài lộc của người tuổi Mùi sẽ có sự tiến triển tốt đẹp. Bạn được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn nên tài chính cũng được cải thiện theo. Ngoài ra, con giáp này còn có nhiều khoản thu bên ngoài khác nên không cần quá lo lắng về tiền bạc. Bản mệnh có thể cân nhắc tham gia một khóa học để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và thu hút nhiều khách hàng hơn nữa. 

Vận trình tình duyên nhiều biến chuyển. Bạn và đối phương đã tính đến chuyện hôn nhân sau thời gian dài tìm hiểu và cùng nhau vượt qua không ít khó khăn. Những bạn độc thân cũng sẽ tìm được người như ý khi bạn chọn cách mở lòng hơn với các mối quan hệ quanh mình.

 

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của người tuổi Tuấ sẽ trở nên khởi sắc và thăng tiến. Con giáp này được trao nhiều cơ hội giúp nâng cao năng lực và thăng tiến. Bạn nên trân trọng những gì mình đang có và cố gắng hơn nữa để cảm thấy xứng đáng với kỳ vọng của cấp trên. Bạn được quý nhân hỗ trợ nên lúc nào cũng có việc để làm và nâng cao tiềm lực tài chính cá nhân. Ngoài công việc chính thức, bản mệnh còn là một nhà đầu tư và nhận được nhiều khoản lợi nhuận từ các dự án.

Vận tình duyên cũng sẽ trở nên nở rộ. Con giáp này gặp được người phù hợp với mong muốn và hai bạn yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ cần được bên cạnh đối phương bạn cũng đủ cảm thấy bình yên và sẽ sàng vượt qua mọi khó khăn phía trước.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi muôn phần sau ngày mai (24/9/2025)

3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi muôn phần sau ngày mai (24/9/2025)

3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi muôn phần.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Từ đêm nay tới hết tháng 8 âm lịch: 3 con giáp tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, khởi sắc ngoạn mục, tha hồ hưởng lộc trời cho

Từ đêm nay tới hết tháng 8 âm lịch: 3 con giáp tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, khởi sắc ngoạn mục, tha hồ hưởng lộc trời cho

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đêm nào cũng thấy chồng để quả mướp ở đầu giường, nghe chồng nói lý do mà tôi sốc nặng

Đêm nào cũng thấy chồng để quả mướp ở đầu giường, nghe chồng nói lý do mà tôi sốc nặng

Tâm sự 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, Thần Tài đợi cửa tiếp đón, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Sau ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, Thần Tài đợi cửa tiếp đón, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Diễn xuất gây tranh cãi, Thành Nghị bị hoài nghi thực lực có thể 'gánh' phim

Diễn xuất gây tranh cãi, Thành Nghị bị hoài nghi thực lực có thể 'gánh' phim

Sao quốc tế 31 phút trước
NÓNG: Siêu bão Ragasa chưa tan, Biển Đông sẽ đón bão số 10, cảnh báo 'bão chồng bão' ở miền Trung

NÓNG: Siêu bão Ragasa chưa tan, Biển Đông sẽ đón bão số 10, cảnh báo 'bão chồng bão' ở miền Trung

Đời sống 39 phút trước
Trung Quốc gọi Ragasa là 'vua bão', có khả năng suy yếu, nhưng tuyệt đối không được chủ quan khi vào Việt Nam

Trung Quốc gọi Ragasa là 'vua bão', có khả năng suy yếu, nhưng tuyệt đối không được chủ quan khi vào Việt Nam

Đời sống 44 phút trước
Từ 24/9 đến 15/10: 3 con giáp giàu có đủ đầy, tiền chất kín nhà, sống đời vương giả, không phú quý cũng cao sang

Từ 24/9 đến 15/10: 3 con giáp giàu có đủ đầy, tiền chất kín nhà, sống đời vương giả, không phú quý cũng cao sang

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Bão Ragasa 'càn quét' Biển Đông: 3 người tử vong, nhân chứng mô tả 'như ngày tận thế'

Bão Ragasa 'càn quét' Biển Đông: 3 người tử vong, nhân chứng mô tả 'như ngày tận thế'

Thế giới 1 giờ 14 phút trước
Từ ngày mai, thứ Tư (24/9/2025): 3 con giáp của cải cuồn cuộn, làm gì cũng có lộc, gom vàng gom bạc vào nhà, phú quý không ai bằng

Từ ngày mai, thứ Tư (24/9/2025): 3 con giáp của cải cuồn cuộn, làm gì cũng có lộc, gom vàng gom bạc vào nhà, phú quý không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Siêu bão Ragasa đe dọa đất liền, hàng nghìn chuyến bay hoãn hủy

Siêu bão Ragasa đe dọa đất liền, hàng nghìn chuyến bay hoãn hủy

Đời sống 1 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ đêm nay tới hết tháng 8 âm lịch: 3 con giáp tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, khởi sắc ngoạn mục, tha hồ hưởng lộc trời cho

Từ đêm nay tới hết tháng 8 âm lịch: 3 con giáp tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, khởi sắc ngoạn mục, tha hồ hưởng lộc trời cho

Sau ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, Thần Tài đợi cửa tiếp đón, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Sau ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, Thần Tài đợi cửa tiếp đón, 3 con giáp sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui đến liên hồi

Từ 24/9 đến 15/10: 3 con giáp giàu có đủ đầy, tiền chất kín nhà, sống đời vương giả, không phú quý cũng cao sang

Từ 24/9 đến 15/10: 3 con giáp giàu có đủ đầy, tiền chất kín nhà, sống đời vương giả, không phú quý cũng cao sang

Từ ngày mai, thứ Tư (24/9/2025): 3 con giáp của cải cuồn cuộn, làm gì cũng có lộc, gom vàng gom bạc vào nhà, phú quý không ai bằng

Từ ngày mai, thứ Tư (24/9/2025): 3 con giáp của cải cuồn cuộn, làm gì cũng có lộc, gom vàng gom bạc vào nhà, phú quý không ai bằng

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Đúng 3 ngày tới (27/9/2025), 3 con giáp xuất sắc thoát nghèo, dễ phát tài phát lộc, giàu sang bền vững, làm ăn thu bạc tỷ

Đúng 3 ngày tới (27/9/2025), 3 con giáp xuất sắc thoát nghèo, dễ phát tài phát lộc, giàu sang bền vững, làm ăn thu bạc tỷ