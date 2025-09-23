3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi muôn phần sau ngày mai (24/9/2025)

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 13:00

3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi muôn phần.

Tuổi Sửu

Được Tam Hợp cục che chở, công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra khá trôi chảy. Bản mệnh được nâng đỡ, tạo điều kiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để có được những cơ hội thăng tiến trong tương lai. Bạn cũng không dễ gì bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy.

May mắn hơn, trong ngày hôm nay, quý nhân có thể xuất hiện để giúp con giáp may mắn này chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Bản mệnh còn có thể học hỏi thêm những điều hay từ người ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc. Người làm kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc, việc làm ăn thuận lợi suôn sẻ, lợi nhuận tăng cao, có nhiều ý tưởng mới để phát triển sự nghiệp theo hướng tốt đẹp hơn. Bạn còn tăng cơ hội gặp được quý nhân. Bạn hăng hái thể hiện mình, cũng biết cách thể phát triển thế mạnh đúng lúc đúng chỗ, từ đó được quý nhân để mắt và chủ động nâng đỡ cho bạn.

Vận trình tình cảm cũng khá tốt. Dù không cần làm gì đao to búa lớn nhưng bạn vẫn có được hạnh phúc mà mình đang có bằng những việc đơn giản. Người độc thân hôm nay đừng từ chối lời mời của ai đó đấy nhé, đó có thể là cơ hội để bạn tìm được người phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian tới, Phật Tổ Như Lai sẽ mở ra cơ hội thăng quan tiến chức với người tuổi Hợi. Có thể công sức lao động từ trước tới nay của con giáp này đã được lãnh đạo đánh giá cao và sẵn sàng cho con giáp này một vị trí cao hơn phù hợp với năng lực.

Bên cạnh đó, Kim được Thổ dưỡng, vận trình tình cảm thì con giáp này lại đón nhận tin vui khiến trong lòng bạn phấn chấn cả ngày. Nhân cơ hội này người tuổi Hợi có thể tiến hành việc tỏ tình, hẹn hò bởi khả năng thành công rất cao. Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

