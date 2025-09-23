Từ 24/9 đến 10/10: 3 con giáp vàng bạc đầy kho, dự báo vượng sắc, ngập trong mưa biển tiền, mua nhà lớn tậu xe sang

Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, tuổi Thìn có nhiều tin vui về phương diện tình cảm. Đào hoa khởi vượng, tình duyên thăng hoa rực rỡ, các cặp đôi ngày càng gắn bó và có thể tính đến chuyện trăm năm. Người độc thân cũng có cơ hội tìm thấy một nửa ưng ý, tình yêu đến bất ngờ và ngọt ngào như trong mộng.

Tài chính cũng chưa mấy khả quan. Con giáp này dễ vung tay cho những món đồ chưa thực sự cần thiết, dẫn tới tình trạng lạm chi. Nếu không sớm chấn chỉnh, cuối tuần bản mệnh có thể rơi vào cảnh phải vay mượn hoặc lo lắng vì tiền bạc.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui tình cảm lại xuất hiện những mối lo trong công việc. Bản mệnh dễ vướng vào rắc rối do kẻ tiểu nhân ganh ghét, tìm cách cản trở hoặc bày trò thị phi. Dù vậy, tuổi Thìn vẫn có thể tạo dấu ấn bằng sự sáng tạo, bản lĩnh và quyết tâm của mình. Những thành quả đạt được trong tuần chính là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần

Người tuổi Dần thông minh, linh hoạt và giàu tò mò. Sau ngày này sẽ mang đến cho người tuổi Dần những cơ hội bất ngờ, vừa giúp họ tăng thu nhập vừa mở rộng các mối quan hệ xã hội. Nhờ trí tuệ và khả năng sáng tạo, tuổi Dần có thể tìm ra hướng đi mới để khai thác nguồn tài lộc, biến ý tưởng thành thành công thực tế.

Từ ngày này đến cuối năm, tuổi Dần được cát tinh soi chiếu, vận trình hanh thông, tài lộc dồi dào. Công việc có bước tiến rõ rệt, những khó khăn trước đây dần được tháo gỡ, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc hợp tác lớn. Tài chính khởi sắc, không chỉ nguồn thu ổn định mà còn dễ có khoản bất ngờ từ đầu tư hoặc người thân hỗ trợ. Đường tình duyên cũng nhiều tin vui, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp, tình cảm chân thành. Nhìn chung, tuổi Dần càng tiến về cuối năm càng thịnh vượng, đón Tết an khang sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ gặp một vài bất ổn do ảnh hưởng từ cục diện sao xấu trong ngày. Bạn đang làm việc với cường độ cao, liên tục lo toan nhiều việc một lúc, nhưng lại ít quan tâm đến chính bản thân mình. Điều này dễ khiến sức khỏe sa sút, kéo theo tinh thần căng thẳng và hiệu suất giảm sút.

Ngày này tử vi 12 con giáp hàng ngày dành lời khuyên cho người tuổi Tỵ đừng để mình rơi vào tình trạng “cạn pin” vì ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc. Khi bạn không ở trạng thái tốt nhất, mọi nỗ lực cũng sẽ không phát huy hết hiệu quả.

Công việc: Bạn đang trong giai đoạn bận rộn và nhiều tham vọng. Tuy nhiên, việc chạy theo quá nhiều mục tiêu một lúc có thể khiến bạn dễ mất tập trung và bỏ lỡ cơ hội thực sự phù hợp. Nên ưu tiên những công việc đúng với sở trường và có tính khả thi cao. Làm ít nhưng chất lượng sẽ tốt hơn làm nhiều mà không hiệu quả.

Tình cảm: Tình cảm là điểm sáng của tuổi Tỵ trong hôm nay. Dù công việc bận rộn nhưng nếu bạn dành một chút thời gian để trò chuyện hay chia sẻ cùng người ấy, cả hai sẽ cảm thấy gần gũi và gắn bó hơn. Với người độc thân, đây là thời điểm thích hợp để mở lòng, bởi có người đang âm thầm quan tâm đến bạn.

Tài lộc: Tài chính ổn định ở mức vừa phải. Nếu muốn gia tăng thu nhập, tuổi Tỵ nên đầu tư vào lĩnh vực mà bạn thật sự hiểu rõ và có thế mạnh. Tránh bị phân tâm bởi các cơ hội “ngon ăn” nhưng không rõ ràng, kẻo mất cả thời gian lẫn tiền bạc.

Sức khỏe: Dấu hiệu cảnh báo cho thấy bạn đang lao lực nhiều hơn mức cần thiết. Cơ thể cần được nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Hãy ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và nên vận động nhẹ nhàng để giữ thể trạng ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!