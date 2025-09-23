Thang máy chở 6 người gặp sự cố, bất ngờ rơi đột ngột khiến nhiều người bị thương

Một thang máy đã gặp sự cố và đột ngột rơi xuống khi đang được sử dụng tại Urbani Society ở Wagholi, Pune, Ấn Độ, vào ngày 15/9. Sáu người, gồm hai nam, hai nữ và hai trẻ em, đang ở trong thang máy vào thời điểm đó. May mắn thay, không có ai bị thương trong vụ rơi thang máy.

