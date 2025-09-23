Cá chó khổng lồ bất ngờ tấn công và nuốt chửng một con cá nhỏ ngay trước mặt cần thủ

Đoạn video dài 15 giây bắt đầu bằng cảnh một con cá nhỏ đang tiến đến gần mồi câu và cắn câu, trước khi 'quái vật' khổng lồ bất ngờ xuất hiện từ dưới nước sâu. Ngay sau đó, con cá chó khổng lồ trồi lên mặt nước và nuốt chửng con cá nhỏ trong tích tắc.

