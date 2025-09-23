Qua đêm nay, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 17:14

3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ đón nhận những tin vui trong chuyện lương thưởng, công việc. Bản mệnh thường rất cần cù và thật thà nên được người khác quý mến, ra tay trợ giúp lúc khó khăn. Nay là ngày đẹp cho đường sự nghiệp, đặc biệt là những ai có hẹn với đối tác.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng thuận lợi. Nhân duyên đẹp đẽ, hôn nhân như ý, vợ chồng tình cảm hài hòa, luôn thông cảm và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Người độc thân đến tuổi dựng vợ gả chồng nên lắng nghe lời khuyên của cha mẹ để tìm được người tâm đầu ý hợp.

Qua đêm nay, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận may của người tuổi Ngọ sẽ tràn ngập, Thần tài sẽ ban phát thịnh vượng, vận may không ngừng, không những làm ăn thu hoạch rất tốt mà sự nghiệp cũng tiến triển thuận lợi, thăng chức tăng lương càng có triển vọng, tiền sẽ lần lượt vào túi.

Ngoài ra, tài lộc của bản mệnh cũng tăng lên nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ. Nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh mà bản mệnh vẫn có thể kiểm soát tốt nguồn tích luỹ cho mình. Hội kinh doanh có thêm khách hàng mới, buôn bán có duyên khách tự tìm đến.

Qua đêm nay, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra êm đẹp và trôi chảy. Người tuổi này sẽ nhanh đạt được những bước tiến xa hơn nữa trên con đường phát triển sự nghiệp. Đó là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh trong thời qua.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ thăng hoa, nở rộ. Cách nói chuyện khéo léo và tinh tế giúp cho người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình. Song song đó, cuộc sống hôn nhân của những người đã kết hôn viên mãn, đáng mơ ước. 

Qua đêm nay, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Xe bị đâm rơi xuống kênh lúc nửa đêm: Cặp vợ chồng thoát chết trong gang tấc

Xe bị đâm rơi xuống kênh lúc nửa đêm: Cặp vợ chồng thoát chết trong gang tấc

Video 1 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp từ nghèo hóa giàu, vơ hết tiền thiên hạ, lộc dâng tận cửa, chẳng lo thiếu thốn

Sau ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp từ nghèo hóa giàu, vơ hết tiền thiên hạ, lộc dâng tận cửa, chẳng lo thiếu thốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Ngôi nhà bất ngờ đổ sập, 2 đứa trẻ đang học bài sợ hãi bỏ chạy và cái kết

Ngôi nhà bất ngờ đổ sập, 2 đứa trẻ đang học bài sợ hãi bỏ chạy và cái kết

Video 1 giờ 27 phút trước
Đang nổ máy xe, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng "nổi da gà", đuôi con trăn thòng xuống

Đang nổ máy xe, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng "nổi da gà", đuôi con trăn thòng xuống

Video 1 giờ 42 phút trước
Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/9), 3 con giáp may mắn ngập lối đi, phú quý vinh hoa có đủ, ung dung vẫn giàu, sớm mua đất xây nhà

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/9), 3 con giáp may mắn ngập lối đi, phú quý vinh hoa có đủ, ung dung vẫn giàu, sớm mua đất xây nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi sau ngày mai

3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi sau ngày mai

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 150kg trên biển phải cần 7 người dân khiêng lên bờ

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 150kg trên biển phải cần 7 người dân khiêng lên bờ

Video 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi

Qua đêm nay, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo nói thường xuyên mơ thấy vợ

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo nói thường xuyên mơ thấy vợ

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Tá hỏa phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước ở Tây Ninh

Tá hỏa phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước ở Tây Ninh

Đời sống 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp từ nghèo hóa giàu, vơ hết tiền thiên hạ, lộc dâng tận cửa, chẳng lo thiếu thốn

Sau ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp từ nghèo hóa giàu, vơ hết tiền thiên hạ, lộc dâng tận cửa, chẳng lo thiếu thốn

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/9), 3 con giáp may mắn ngập lối đi, phú quý vinh hoa có đủ, ung dung vẫn giàu, sớm mua đất xây nhà

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/9), 3 con giáp may mắn ngập lối đi, phú quý vinh hoa có đủ, ung dung vẫn giàu, sớm mua đất xây nhà

3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi sau ngày mai

3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi sau ngày mai

Đúng 7h sáng mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp cuộc sống lên hương, làm một hưởng mười, vượng phát chóng mặt, vàng bạc phú quý khỏi phải bàn

Đúng 7h sáng mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp cuộc sống lên hương, làm một hưởng mười, vượng phát chóng mặt, vàng bạc phú quý khỏi phải bàn

9 ngày liên tiếp (24/9-2/10), 3 con giáp ngập trong mưa biển tiền, may mắn toàn diện, no nê hưởng phú quý, mua nhà lớn tậu xe sang

9 ngày liên tiếp (24/9-2/10), 3 con giáp ngập trong mưa biển tiền, may mắn toàn diện, no nê hưởng phú quý, mua nhà lớn tậu xe sang

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Ngọ hốt tiền mỏi tay, Hợi vận đỏ chạm nóc, Tuất phú quý hơn người

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Ngọ hốt tiền mỏi tay, Hợi vận đỏ chạm nóc, Tuất phú quý hơn người