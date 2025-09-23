3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi sau ngày mai

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu làm gì cũng tính toán, lên kế hoạch bài bản, biết nhìn xa trông rộng. Nhờ vậy, bạn luôn biết cách "hái ra tiền" theo xu thế, không bị thụt lùi phía sau. Đồng thời, bạn được Thần Tài "bảo hộ", vận may lội ngược dòng, quý nhân tề tựu bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để tuổi Sửu ngày càng thăng hoa hơn.

Trong chuyện tình cảm, mọi việc cũng tiến triển rất nhanh. Những người độc thân có thể tùy theo hoàn cảnh mà đưa ra quyết định phù hợp, nhưng đừng nghĩ người kia sẽ chờ đợi mình mãi mãi. Với người đã có gia đình, đây là thời điểm tốt đẹp để cùng nhau đưa ra những quyết định quan trọng và chia sẻ những khó khăn cùng nhau.

3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi sau ngày mai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được đánh giá là những con người nhiệt tình, vô tư trong việc giúp người mà không so đo, tính toán, không ngại sự khen chê của thiên hạ, có thể làm nên việc lớn và rất hợp làm lãnh đạo. Bên cạnh đó, bạn chăm chỉ và nỗ lực một chút thì ắt sẽ nhận được nhiều thành tựu vang dội. Những người thất nghiệp cũng có nhiều cơ hội tìm được công việc ứng ý hoặc có thể tự mình phát triển sự nghiệp mới. 

Đối với vận trình tình cảm, những mối quan hệ của bạn bắt đầu được cải thiện theo chiều hướng tích cực. Những ai có tình cảm với người khác giới có thể "bật đèn xanh" hoặc hãy chủ động bày tỏ. Những cặp đôi đang yêu nhau có thể dành nhiều thời gian chăm sóc và quan tâm nhau hơn. 

3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi sau ngày mai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận may kinh doanh của con giáp này rất tốt. Bạn làm việc thật tốt và cống hiến cho xã hội có thể là ưu tiên của tuổi Mùi lúc này. Tài chính đảm bảo, công việc kinh doanh ngày càng vững vàng. Nếu được mời gọi tham gia công tác từ thiện, bạn nên tìm hiểu để ủng hộ. Khi được làm một cách chân thành, giúp đỡ người cần giúp vừa tạo nên phước lành, vừa khiến bạn bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Chuyện tình cảm dường đang bị "chùng" xuống. Do đó, bạn hãy dành thời gian và quan tâm hơn cho "nửa kia" của mình. Còn những người độc thân, bạn nên mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương. 

3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi sau ngày mai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

