Thanh sắt xuyên thủng kính xe buýt, đâm trúng ngực khiến tài xế bị "đóng chặt" vào ghế lái, vẻ mặt đau đớn

Một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng đã xảy ra trên đường cao tốc Thanh Long Hồng Kông, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy, thanh sắt đã cắm một nửa vào trong xe, nửa còn lại vẫn treo lơ lửng bên ngoài. Tài xế dường như bị thanh sắt "đóng chặt" vào ghế lái, vẻ mặt đau đớn.

1 giờ 4 phút trước | Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

