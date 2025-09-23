Ngư dân bắt được cá mú khổng lồ nặng 141 kg trên biển và bán nó với giá 5,5 triệu đồng

Hai ngư dân đã bắt được một con cá mú khổng lồ, ước tính nặng khoảng 141 kg. Theo các báo cáo, họ đã bán con cá lớn này với giá 12.000 peso (5.5 triệu đồng). Con cá khổng lồ này đã bị đánh bắt tại kênh Babuyan, nằm giữa Santa Ana và đảo Camiguin ở Cagayan, Philippines.

2 giờ 36 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

