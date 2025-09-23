Tử vi 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/9), 3 con giáp lộc cao như núi, phú quý hơn người, không lo thiếu tiền tiêu, nhanh chóng mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 12:30

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau khai thông đổi vận, nghèo mấy cũng giàu sụ.

Con giáp tuổi Sửu 

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Sửu cần đặc biệt tránh sự nóng vội. Có những việc tưởng như chắc chắn nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, vì vậy bản mệnh hãy giữ tâm thế bình tĩnh trước mọi tình huống. Đầu tuần có thể xuất hiện nhiều thử thách, nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, đây sẽ là cơ hội để bản mệnh khởi đầu một chặng đường mới.

Trong công việc, tuần này không quá nhiều biến động lớn nhưng đôi khi những rắc rối bất ngờ có thể khiến bản mệnh mệt mỏi. Cuối tuần là giai đoạn dễ xảy ra va chạm hoặc hiểu lầm, tuổi Sửu cần kiểm soát tốt cảm xúc để tránh tự gây tổn thương cho chính mình.

Chuyện tình cảm có phần trầm lắng. Nguyên nhân chủ yếu là do tuổi Sửu chưa dành đủ thời gian cho nửa kia. Nếu giữa hai người tồn tại khúc mắc, hãy thẳng thắn đối thoại thay vì né tránh, bởi chỉ có sự chân thành mới giúp gỡ bỏ hiểu lầm và giữ gìn tình cảm.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/9), 3 con giáp lộc cao như núi, phú quý hơn người, không lo thiếu tiền tiêu, nhanh chóng mua nhà tậu xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý 

Tuổi Tý là con giáp thông minh, lanh lợi khôn ngoan tháo vát hơn người. Họ làm gì cũng dễ đạt được thành tựu lớn. Tý được dự báo có vận tài lộc bùng nổ mạnh mẽ nhất.

Người tuổi Tý có tầm nhìn xa trông rộng, tháo vát, nhanh nhạy với thời cuộc – và đây chính là lúc họ gặt hái thành quả từ sự nhạy bén đó. Nhờ được cục diện Tài Tinh – Thiên Tài tương hợp nên làm gì trúng nấy, tuổi Tý dễ dàng gặp “cơ hội đổi đời” ngay trong tay: có thể là một thương vụ thành công bất ngờ, một khoản đầu tư trúng lớn, hoặc có quý nhân mang tới vận may tài chính ngoài dự kiến

Giai đoạn này rất tốt đẹp để Tý thực hiện nốt những phần việc đang dang dở, đầu tư trúng lớn. Nhiều người tuổi Tý mua được nhà, sắm được xe, khởi nghiệp thành công. Lộc đến từ nhiều phía, không chỉ một nguồn – vì thế, tuổi Tý cần tỉnh táo lựa chọn hướng đi đúng để tài sản nhân lên gấp bội, thay vì phân tán.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/9), 3 con giáp lộc cao như núi, phú quý hơn người, không lo thiếu tiền tiêu, nhanh chóng mua nhà tậu xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần gặp một số rào cản trong công việc do thiếu tự tin vào năng lực của chính mình. Dù được giao cơ hội tốt, bạn lại có xu hướng chần chừ hoặc để người khác vượt lên trước vì sợ sai sót. Điều này vô tình khiến bạn bỏ lỡ thời điểm vàng để thể hiện bản thân.

Ngày này tử vi 12 con giáp hàng ngày dành lời khuyên cho người tuổi Dần đừng ngại thử thách. Bạn có đầy đủ khả năng để đảm nhận những nhiệm vụ khó, chỉ là bạn chưa đủ quyết tâm để bước ra khỏi vùng an toàn. Mọi sự tiến bộ đều bắt đầu từ một lần dám làm.

Công việc: Bạn có tiềm năng và sự chăm chỉ, nhưng tâm lý e dè, so sánh bản thân với người khác khiến bạn dễ tụt lại phía sau. Hãy nhớ rằng mỗi người có một hành trình riêng. Chỉ cần bạn dám bước lên, mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Tình cảm: Chuyện tình cảm hôm nay khá yên ổn. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm bất ngờ từ người bạn cũ hoặc đồng nghiệp. Người đã có đôi nên chú ý chia sẻ nhiều hơn để tránh cảm giác nhàm chán trong mối quan hệ. Một buổi hẹn nhẹ nhàng sẽ giúp tình cảm thêm gắn bó.

Tài lộc: Tài chính ổn định. Bạn có thể nhận được một khoản phụ thêm từ công việc phụ hoặc một món quà bất ngờ. Tuy nhiên, đừng vì thế mà chủ quan tiêu xài không kiểm soát. Nên tiếp tục tiết kiệm cho những dự định dài hạn.

Sức khỏe: Thể trạng nhìn chung tốt, tuy nhiên bạn nên giảm bớt thời gian sử dụng thiết bị điện tử và dành nhiều thời gian hơn cho vận động ngoài trời. Một vài cơn đau nhẹ do ngồi sai tư thế có thể xuất hiện nếu bạn làm việc quá lâu không nghỉ.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/9), 3 con giáp lộc cao như núi, phú quý hơn người, không lo thiếu tiền tiêu, nhanh chóng mua nhà tậu xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn

Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán vượt qua hết chông gai thử thách, tình tiền sáng rực.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lạ lùng đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu đồng

Lạ lùng đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu đồng

Tâm sự 50 phút trước
Thấy vợ bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Thấy vợ bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Tâm sự 54 phút trước
Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Thế giới 56 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi 1 câu khiến cả 2 nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi 1 câu khiến cả 2 nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Tâm sự 59 phút trước
Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau 1 ngày đăng quang

Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau 1 ngày đăng quang

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Điêu đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, tôi đau lòng tột cùng

Điêu đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, tôi đau lòng tột cùng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp quét hết nợ nần, làm giàu nhanh chóng, vét hết vàng hết bạc của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp quét hết nợ nần, làm giàu nhanh chóng, vét hết vàng hết bạc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Xoài: "Ông vua trái cây nhiệt đới" và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Xoài: "Ông vua trái cây nhiệt đới" và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Đúng 20h hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp quét hết nợ nần, làm giàu nhanh chóng, vét hết vàng hết bạc của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp quét hết nợ nần, làm giàu nhanh chóng, vét hết vàng hết bạc của thiên hạ

Bước sang tháng 8 âm lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Bước sang tháng 8 âm lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Từ 1/8 đến 10/8 âm lịch, 3 con giáp vận trình khởi sắc, vàng đổ đầy két, sự nghiệp phất lên giàu sụ, liên tục đón nhận tin vui

Từ 1/8 đến 10/8 âm lịch, 3 con giáp vận trình khởi sắc, vàng đổ đầy két, sự nghiệp phất lên giàu sụ, liên tục đón nhận tin vui

Liên tiếp 5 ngày tới (23, 24, 25, 26 và 27/9), 3 con giáp chính thức thoát cảnh nghèo, tài khoản tăng tiền vù vù không có điểm dừng, mua biệt thự sắm siêu xe

Liên tiếp 5 ngày tới (23, 24, 25, 26 và 27/9), 3 con giáp chính thức thoát cảnh nghèo, tài khoản tăng tiền vù vù không có điểm dừng, mua biệt thự sắm siêu xe

Từ ngày 2/8 đến 15/8 âm lịch, 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết

Từ ngày 2/8 đến 15/8 âm lịch, 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết