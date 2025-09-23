Tử vi 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/9), 3 con giáp lộc cao như núi, phú quý hơn người, không lo thiếu tiền tiêu, nhanh chóng mua nhà tậu xe

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Sửu cần đặc biệt tránh sự nóng vội. Có những việc tưởng như chắc chắn nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, vì vậy bản mệnh hãy giữ tâm thế bình tĩnh trước mọi tình huống. Đầu tuần có thể xuất hiện nhiều thử thách, nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, đây sẽ là cơ hội để bản mệnh khởi đầu một chặng đường mới.

Chuyện tình cảm có phần trầm lắng. Nguyên nhân chủ yếu là do tuổi Sửu chưa dành đủ thời gian cho nửa kia. Nếu giữa hai người tồn tại khúc mắc, hãy thẳng thắn đối thoại thay vì né tránh, bởi chỉ có sự chân thành mới giúp gỡ bỏ hiểu lầm và giữ gìn tình cảm.

Trong công việc, tuần này không quá nhiều biến động lớn nhưng đôi khi những rắc rối bất ngờ có thể khiến bản mệnh mệt mỏi. Cuối tuần là giai đoạn dễ xảy ra va chạm hoặc hiểu lầm, tuổi Sửu cần kiểm soát tốt cảm xúc để tránh tự gây tổn thương cho chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp thông minh, lanh lợi khôn ngoan tháo vát hơn người. Họ làm gì cũng dễ đạt được thành tựu lớn. Tý được dự báo có vận tài lộc bùng nổ mạnh mẽ nhất.

Người tuổi Tý có tầm nhìn xa trông rộng, tháo vát, nhanh nhạy với thời cuộc – và đây chính là lúc họ gặt hái thành quả từ sự nhạy bén đó. Nhờ được cục diện Tài Tinh – Thiên Tài tương hợp nên làm gì trúng nấy, tuổi Tý dễ dàng gặp “cơ hội đổi đời” ngay trong tay: có thể là một thương vụ thành công bất ngờ, một khoản đầu tư trúng lớn, hoặc có quý nhân mang tới vận may tài chính ngoài dự kiến

Giai đoạn này rất tốt đẹp để Tý thực hiện nốt những phần việc đang dang dở, đầu tư trúng lớn. Nhiều người tuổi Tý mua được nhà, sắm được xe, khởi nghiệp thành công. Lộc đến từ nhiều phía, không chỉ một nguồn – vì thế, tuổi Tý cần tỉnh táo lựa chọn hướng đi đúng để tài sản nhân lên gấp bội, thay vì phân tán.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần gặp một số rào cản trong công việc do thiếu tự tin vào năng lực của chính mình. Dù được giao cơ hội tốt, bạn lại có xu hướng chần chừ hoặc để người khác vượt lên trước vì sợ sai sót. Điều này vô tình khiến bạn bỏ lỡ thời điểm vàng để thể hiện bản thân.

Ngày này tử vi 12 con giáp hàng ngày dành lời khuyên cho người tuổi Dần đừng ngại thử thách. Bạn có đầy đủ khả năng để đảm nhận những nhiệm vụ khó, chỉ là bạn chưa đủ quyết tâm để bước ra khỏi vùng an toàn. Mọi sự tiến bộ đều bắt đầu từ một lần dám làm.

Công việc: Bạn có tiềm năng và sự chăm chỉ, nhưng tâm lý e dè, so sánh bản thân với người khác khiến bạn dễ tụt lại phía sau. Hãy nhớ rằng mỗi người có một hành trình riêng. Chỉ cần bạn dám bước lên, mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Tình cảm: Chuyện tình cảm hôm nay khá yên ổn. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm bất ngờ từ người bạn cũ hoặc đồng nghiệp. Người đã có đôi nên chú ý chia sẻ nhiều hơn để tránh cảm giác nhàm chán trong mối quan hệ. Một buổi hẹn nhẹ nhàng sẽ giúp tình cảm thêm gắn bó.

Tài lộc: Tài chính ổn định. Bạn có thể nhận được một khoản phụ thêm từ công việc phụ hoặc một món quà bất ngờ. Tuy nhiên, đừng vì thế mà chủ quan tiêu xài không kiểm soát. Nên tiếp tục tiết kiệm cho những dự định dài hạn.

Sức khỏe: Thể trạng nhìn chung tốt, tuy nhiên bạn nên giảm bớt thời gian sử dụng thiết bị điện tử và dành nhiều thời gian hơn cho vận động ngoài trời. Một vài cơn đau nhẹ do ngồi sai tư thế có thể xuất hiện nếu bạn làm việc quá lâu không nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!