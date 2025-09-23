Từ ngày mai, thứ Tư (24/9/2025): 3 con giáp của cải cuồn cuộn, làm gì cũng có lộc, gom vàng gom bạc vào nhà, phú quý không ai bằng

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mùi có tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Từ giữa tuần trở đi, mọi việc của bản mệnh đều hanh thông, thành công đến liên tiếp. Bản mệnh được trao nhiều cơ hội để thể hiện năng lực, càng cố gắng càng dễ được cấp trên đánh giá cao.

Vận trình tình duyên cũng không mấy suôn sẻ. Người độc thân dễ vì cô đơn mà vội vàng lựa chọn, dẫn đến tổn thương cho cả hai. Người có đôi cũng nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong mối quan hệ.

Tuy vậy, tài chính lại có xu hướng sụt giảm. Đầu tuần có tiền về nhưng nhanh chóng tiêu hết do bản mệnh mua sắm thiếu kiểm soát. Tuổi Mùi cần lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, hạn chế chi cho những thứ chỉ thỏa mãn cảm xúc nhất thời.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần

Với tuổi Dần họ luôn kháo khát làm giàu và có bản lĩnh hơn người, khoảng thời gian này được ví như mùa vàng bội thu khi mà làm gì cũng sinh tài sinh lộc. Họ là người mạnh mẽ, quyết đoán, giờ đây lại có thêm vận tài lộc bùng nổ nên tiền vào như nước, làm gì cũng dễ sinh lời, đầu tư đâu trúng đó. Người buôn bán, đầu tư sẽ thấy làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào số một.

Không chỉ tiền bạc sinh sôi mạnh mẽ, tuổi Dần còn nhận được sự nể trọng từ xung quanh, danh tiếng tăng lên đáng kể, uy tín cá nhân trong tập thể được cũng cố. Những dự án tưởng chừng trì trệ bất ngờ trôi chảy, công việc thuận lợi, những lời hứa cũ nay được thực hiện, giúp tuổi Dần “gỡ nút” về tài chính lẫn tinh thần. Đây cũng là giai đoạn cực thịnh để chuyển hướng, khởi nghiệp, làm chủ. Càng năng động, càng chịu khó lăn xả thì thành quả tuổi Dần thu về sẽ khiến người khác phải trầm trồ.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày này cho thấy người tuổi Dậu gặp phải những xung đột, mâu thuẫn nhỏ trong ngày. Đây có thể là những bất đồng với người thân trong gia đình hoặc các đồng nghiệp xung quanh. Điều quan trọng là bạn cần giữ bình tĩnh, suy xét thấu đáo trước khi đưa ra bất kỳ quyết định hay lời nói nào để tránh làm tình hình thêm căng thẳng.

Ngày này tử vi 12 con giáp hôm nay dành lời khuyên cho người tuổi Dậu nên mở lòng và lắng nghe nhiều hơn. Đừng cố tự cô lập bản thân khi gặp khó khăn, bởi bên bạn vẫn còn nhiều người đáng tin cậy, có thể giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn. Hãy mạnh dạn xin lời khuyên và đón nhận sự hỗ trợ từ mọi người.

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dậu tương đối ổn định nhưng dễ xảy ra tranh cãi nhỏ với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Lời khuyên là bạn nên giữ thái độ hòa nhã, khéo léo trong giao tiếp để hóa giải những mâu thuẫn, đồng thời tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất.

Tình cảm: Chuyện tình cảm không được thuận lợi như mong muốn. Tuổi Dậu có xu hướng tập trung quá nhiều vào bản thân mà quên đi cảm xúc của người ấy. Bạn nên học cách chia sẻ và quan tâm hơn, tránh để những căng thẳng và áp lực từ công việc ảnh hưởng đến mối quan hệ. Tinh thần mở rộng và bao dung sẽ giúp tình cảm thêm bền chặt.

Tài lộc: Việc quản lý ngân sách hợp lý sẽ giúp bạn có nguồn tích lũy cho những kế hoạch tương lai. Đừng để các mâu thuẫn, áp lực ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định tài chính khôn ngoan.

Sức khỏe: Sức khỏe của tuổi Dậu không được tốt cho lắm do ảnh hưởng từ áp lực tâm lý và các căng thẳng trong cuộc sống. Bạn cần dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, giữ cho tinh thần thoải mái, tránh làm việc quá sức. Chế độ ăn uống lành mạnh và vận động nhẹ nhàng sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!