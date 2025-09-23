Thứ 4, 5, 6 (ngày 24-26/9), 3 con giáp kinh doanh vượng phát, thu lời bạc tỷ, kinh tế dư dả, phất lên như diều gặp gió

Ngày này, tuổi Dần dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai.

Về phương diện tài lộc, tuổi Dần có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ, ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp tốt tính, hiền lành, lương thiện, họ trời sinh có số hưởng, nhưng đôi khi lại thiếu sự bứt phá vì hơi nhút nhát.

Tuy nhiên, ngày này chính là “giờ vàng” cho tuổi Hợi lật ngược thế cờ. Họ có thêm năng lượng, tràn trề tinh thần bứt phá mạnh mẽ. Dưới sự phù trợ của cát tinh Thiên Lộc, tuổi Hợi có khả năng trúng giải số cực lớn, công việc trôi chảy, tiền vào bất ngờ. Dù làm gì cũng có những hướng đi mới mở ra cơ hội kiếm tiền.

Tử vi nói thời gian này chính là một bước đổi đời, tiền chảy vào như thác đổ, họ có thể mua bất động sản, ô tô, vàng bạc mà không cần đắn đo. Đặc biệt, sau cú nổ tài lộc này, vận khí của tuổi Hợi còn kéo dài, hứa hẹn một chuỗi ngày rực rỡ, họ tha hồ mà tận hưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!