Thứ 4, 5, 6 (ngày 24-26/9), 3 con giáp kinh doanh vượng phát, thu lời bạc tỷ, kinh tế dư dả, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 21:30

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán vinh hoa bạt ngàn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Con giáp tuổi Dần 

Ngày này, tuổi Dần dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai.

Về phương diện tài lộc, tuổi Dần có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ, ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Thứ 4, 5, 6 (ngày 24-26/9), 3 con giáp kinh doanh vượng phát, thu lời bạc tỷ, kinh tế dư dả, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Thứ 4, 5, 6 (ngày 24-26/9), 3 con giáp kinh doanh vượng phát, thu lời bạc tỷ, kinh tế dư dả, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Hợi 

Tuổi Hợi là con giáp tốt tính, hiền lành, lương thiện, họ trời sinh có số hưởng, nhưng đôi khi lại thiếu sự bứt phá vì hơi nhút nhát.

Tuy nhiên, ngày này chính là “giờ vàng” cho tuổi Hợi lật ngược thế cờ. Họ có thêm năng lượng, tràn trề tinh thần bứt phá mạnh mẽ. Dưới sự phù trợ của cát tinh Thiên Lộc, tuổi Hợi có khả năng trúng giải số cực lớn, công việc trôi chảy, tiền vào bất ngờ. Dù làm gì cũng có những hướng đi mới mở ra cơ hội kiếm tiền.

Tử vi nói thời gian này chính là một bước đổi đời, tiền chảy vào như thác đổ, họ có thể mua bất động sản, ô tô, vàng bạc mà không cần đắn đo. Đặc biệt, sau cú nổ tài lộc này, vận khí của tuổi Hợi còn kéo dài, hứa hẹn một chuỗi ngày rực rỡ, họ tha hồ mà tận hưởng.

Thứ 4, 5, 6 (ngày 24-26/9), 3 con giáp kinh doanh vượng phát, thu lời bạc tỷ, kinh tế dư dả, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h ngày 24/9/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc chạm đỉnh, kinh doanh phát đạt, vận may rạng ngời

Đúng 16h ngày 24/9/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc chạm đỉnh, kinh doanh phát đạt, vận may rạng ngời

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12/30 ngày 24/9/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Trúng số độc đắc đúng 12/30 ngày 24/9/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 24/9/2025, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 24/9/2025, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Sau 00h00 hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau 00h00 hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Sau đêm nay, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp tiền bạc bủa vây, vô cùng giàu sang, trăm bề suôn sẻ, thỏa sức ôm trọn lộc trời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp tiền bạc bủa vây, vô cùng giàu sang, trăm bề suôn sẻ, thỏa sức ôm trọn lộc trời

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Từ 3/8 đến đêm Trung Thu 15/8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phất lên đổi đời, chuẩn bị xây nhà lầu sắm xe sang

Từ 3/8 đến đêm Trung Thu 15/8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phất lên đổi đời, chuẩn bị xây nhà lầu sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động, nhưng khi biết sự thật chồng lại ân hận

Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động, nhưng khi biết sự thật chồng lại ân hận

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm điều này

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm điều này

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Đến khuya hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Đến khuya hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h ngày 24/9/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc chạm đỉnh, kinh doanh phát đạt, vận may rạng ngời

Đúng 16h ngày 24/9/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc chạm đỉnh, kinh doanh phát đạt, vận may rạng ngời

Trúng số độc đắc đúng 12/30 ngày 24/9/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Trúng số độc đắc đúng 12/30 ngày 24/9/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 24/9/2025, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 24/9/2025, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Sau 00h00 hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau 00h00 hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau đêm nay, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp tiền bạc bủa vây, vô cùng giàu sang, trăm bề suôn sẻ, thỏa sức ôm trọn lộc trời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp tiền bạc bủa vây, vô cùng giàu sang, trăm bề suôn sẻ, thỏa sức ôm trọn lộc trời