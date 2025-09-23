Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 24/9/2025, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 22:52

3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ hanh thông và hanh thông. Người tuổi này sẽ trải qua một ngày làm việc tương đối bình yêu và “dễ thở”, bởi những rắc rối trước đó gần như đã được tháo gỡ một cách triệt để. Song, bản mệnh cũng đừng quá chủ quan vì rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng êm ấm và đón nhận nhiều tin vui. Tình yêu đôi lứa hiện đang trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, bởi bạn và người ấy đều có ý thức bảo vệ tình yêu này. 

 

 

 

 

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 24/9/2025, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên dồi dào, dư dả. Con giáp này có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu cá nhân mà không cần gánh nặng về tài chính do có sự hậu thuẫn kinh tế từ gia đình. Ngoài ra, những kế hoạch làm ăn, buôn bán đều diễn ra thuận lợi, từ đó mang đến cho con giáp này nguồn doanh thu đáng kể. 

Chuyện tình cảm cũng trở nên khởi sắc. Quý Nhân chiếu mệnh đem đến cho người độc thân mối nhân duyên vượng sắc. Được biết, đối phương là người hiểu chuyện nên bạn có thể an tâm thể hiện tính cách chân thật chính mình. Mối quan hệ tình cảm tiến thêm bước mới, có thể các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần có ý định về ra mắt hai bên gia đình. 

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 24/9/2025, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra thuận lợi đủ đường trong thời gian tới. Người tuổi này nhìn thấy được cơ hội tốt để phát huy tối đa năng lực bản thân, từ đó nhận được sự tín nhiệm đặc biệt từ cấp trên. Những khoản thu nhập vẫn đang “chảy” ùn ùn vào túi tiền con giáp này, giúp bản mệnh an tâm trong việc trang trải cho cuộc sống hàng ngày. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tươi sáng rõ rệt. Mối quan hệ tình cảm giữa hai người được dung hòa tốt nhờ có Quý Nhân nâng đỡ tận tình. Bên cạnh đó, cả hai vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần tốt cho đối phương. 

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 24/9/2025, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Năm 11/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đại phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân vận đen bủa vây, vận trình ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Năm 11/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đại phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân vận đen bủa vây, vận trình ảm đạm không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Năm 11/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ tiền tài đại phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân vận đen bủa vây, vận trình ảm đạm không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 17h ngày 24/9/2025, 3 con giáp làm giàu thành công, tiền tài vô tận, phú quý nhất vùng, rung đùi hốt bạc

Đúng 17h ngày 24/9/2025, 3 con giáp làm giàu thành công, tiền tài vô tận, phú quý nhất vùng, rung đùi hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp tiền bạc chất đầy, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, đón hỷ sự bất ngờ

Đúng 6 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp tiền bạc chất đầy, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, đón hỷ sự bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9: 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, tài lộc rộn ràng, sớm thăng chức tăng lương, tậu được xe mua được nhà

Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9: 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, tài lộc rộn ràng, sớm thăng chức tăng lương, tậu được xe mua được nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 00 giờ ngày 15/8 âm lịch: Top 3 con giáp hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà, vô cùng giàu có, một bước hóa Rồng hóa Phượng

Đúng 00 giờ ngày 15/8 âm lịch: Top 3 con giáp hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà, vô cùng giàu có, một bước hóa Rồng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (27/9-28/9): Vận khí tươi tốt, tới thời giàu sang, hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (27/9-28/9): Vận khí tươi tốt, tới thời giàu sang, hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc