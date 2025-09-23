Đúng 16h ngày 24/9/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc chạm đỉnh, kinh doanh phát đạt, vận may rạng ngời

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 23:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán của cải tăng vọt, thỏa thích sắm đất mua nhà.

Con giáp tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Đường tình duyên của tuổi Tỵ ngày này khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của bản mệnh và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Đúng 16h ngày 24/9/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc chạm đỉnh, kinh doanh phát đạt, vận may rạng ngời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Đúng 16h ngày 24/9/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc chạm đỉnh, kinh doanh phát đạt, vận may rạng ngời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có cơ hội lớn trong công việc và tài chính. Bản mệnh là một trong những con giáp may mắn, có sự hỗ trợ tích cực từ quý nhân. Năng lực của con giáp này cũng mạnh mẽ nên việc vượt qua khó khăn là điều chắc chắn sẽ làm được.

Trong công việc, tuổi Thìn giải quyết các vấn đề tồn đọng, xử lý các dự án trì trệ. Sự thông minh, quyết đoán giúp bản mệnh ký kết các hợp đồng lớn, tạo dựng mối quan hệ vững chắc. Con giáp này cũng không thiếu cơ hội thăng tiến, khả năng được tăng lương, thăng chức đang ở ngay trước mắt.

Về mặt tài chính, tuổi Thìn bước vào giai đoạn bứt phá vươn lên, tiền của đổ về túi ngày một nhiều. Các khoản đầu tư, kinh doanh bắt đầu sinh lời, đem tới nguồn thu nhập ổn định. Nhờ khả năng quản lý tài chính khéo léo, tuổi Thìn có thể tích lũy được khoản vốn đáng kể cho các dự định lớn hơn trong tương lai.

Các mối quan hệ tình cảm, gia đình của bản mệnh diễn ra thuận lợi, mang lại cuộc sống yên ấm. Người độc thân có cơ hội gặp nhân duyên tốt, người có gia đình tình cảm thêm bền chặt.

Đúng 16h ngày 24/9/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc chạm đỉnh, kinh doanh phát đạt, vận may rạng ngời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 17h ngày 24/9/2025, 3 con giáp làm giàu thành công, tiền tài vô tận, phú quý nhất vùng, rung đùi hốt bạc

Đúng 17h ngày 24/9/2025, 3 con giáp làm giàu thành công, tiền tài vô tận, phú quý nhất vùng, rung đùi hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 6 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp tiền bạc chất đầy, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, đón hỷ sự bất ngờ

Đúng 6 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp tiền bạc chất đầy, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, đón hỷ sự bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9: 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, tài lộc rộn ràng, sớm thăng chức tăng lương, tậu được xe mua được nhà

Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9: 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, tài lộc rộn ràng, sớm thăng chức tăng lương, tậu được xe mua được nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 00 giờ ngày 15/8 âm lịch: Top 3 con giáp hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà, vô cùng giàu có, một bước hóa Rồng hóa Phượng

Đúng 00 giờ ngày 15/8 âm lịch: Top 3 con giáp hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà, vô cùng giàu có, một bước hóa Rồng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (27/9-28/9): Vận khí tươi tốt, tới thời giàu sang, hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (27/9-28/9): Vận khí tươi tốt, tới thời giàu sang, hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 19h ngày 24/9/2025, 3 con giáp giàu to bất chấp, đại cát đại lợi, may mắn trăm bề, ba đời phú quý

Đúng 19h ngày 24/9/2025, 3 con giáp giàu to bất chấp, đại cát đại lợi, may mắn trăm bề, ba đời phú quý

Sau hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay