Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động, nhưng khi biết sự thật chồng lại ân hận

Tâm sự 23/09/2025 22:00

Nhưng dù Hoa có nói thế nào thì Lân vẫn không tin, còn cho rằng vợ là kiểu phụ nữ phóng đãng. Vậy là ngay trong đêm tân hôn, Hoa đã phải một mình tức tưởi khóc vì không thể giải thích minh oan cho mình được.

Lân 30 tuổi, chẳng biết duyên phận thế nào lại quen Hoa, một cô nàng sinh viên mới tốt nghiệp. Không màng khoảng cách tuổi tác, cả hai lấy nhau sau một năm quen biết. Ai cũng bất ngờ với đám cưới này, nhưng người trong cuộc kiên định không thể sống xa nhau ngày nào nữa.

Cuối cùng, đêm tân hôn của Lân và Hoa cũng đến. Lân là tình đầu, cũng là người đàn ông đầu tiên trong đời Hoa. Bởi thế Hoa rất hồi hộp, thậm chí là lo lắng cuống cuồng.

Trước ngày đó, Hoa cũng đã hỏi qua bạn bè có kinh nghiệm, lên mạng tìm kiếm về lần đầu làm chuyện ấy. Nhưng trước giờ “động phòng”, cô tranh thủ mở điện thoại ra xem lại vài mấu chốt quan trọng. Cô không muốn phạm sai lầm nào nghiêm trọng ngay trong đêm đầu tiên của cả hai.

Lân đi từ phòng tắm ra thì hỏi: “Em xem gì đó?”. Hoa thì đang chăm chăm xem những trang viết của về chuyện ấy, có những hành động khá nhạy cảm. Bất ngờ nghe Lân hỏi như thế thì cô giật mình đánh rơi cả điện thoại. Lân thấy thế thì đùng đùng nổi giận.

“Anh không ngờ em lại xem những cái này trong ngày hôm nay đấy. Em rõ ràng nói với anh em chưa yêu ai. Anh không quan trọng chuyện quá khứ, nhưng em phải thành thật với anh. Đằng này… em lừa anh à?”.

Hoa nghe thế thì hoảng thật sự, chỉ dám lí nhí đáp lại:

“Em…em chỉ.. học xem người ta làm thế nào…”.

Nhưng dù Hoa có nói thế nào thì Lân vẫn không tin, còn cho rằng vợ là kiểu phụ nữ phóng đãng. Vậy là ngay trong đêm tân hôn, Hoa đã phải một mình tức tưởi khóc vì không thể giải thích minh oan cho mình được. Vì những gì cô làm hoàn toàn trong sáng nhưng Lân lại chỉ thấy những hình nhạy cảm mà vội đánh giá vợ hư hỏng.

Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động, nhưng khi biết sự thật chồng lại ân hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó Lân vẫn không nói chuyện, thậm chí là ra phòng khách ngủ. Dù Hoa có cố gắng giải thích thế nào chồng cũng một mực không nghe. Khoảng 2 tuần sau thì mẹ chồng cũng biết chuyện hai vợ chồng ngủ riêng. Lân bị mẹ la cho một trận, đến đêm thì miễn cưỡng vào phòng ngủ với vợ.

Hoa thấy cứ tiếp tục tình hình vợ cố nói mà chồng không nghe thế này cũng không tốt. Cô đành lao tới ôm lấy chồng, hết khóc lóc rồi lại kể lể chuyện hai người từng yêu nhau thắm thiết. Cuối cùng không thấy chồng nhúc nhích, cô đành nói:

“Giờ anh không tin em cũng được, cứ làm đi rồi sẽ biết ngày”.

Từ ngày cưới nhau về, Lân cũng buồn bực vì không thể gần gũi vợ. Đến lúc vợ chủ động thế này thì anh cũng đành khuất phục. Sau đêm đó, Lân mới biết vợ mình vô tội, vì đó là lần đầu tiên của cô ấy. Anh hổ hẹn vô cùng, cứ xin lỗi vợ không ngừng. Hoa cũng hiểu cho chồng, cả hai hiểu nhau là được rồi.

Từ khi hiểu vợ như thế, Lân càng “nghiện” vợ hơn. Cứ tan giờ làm là anh muốn chạy ngay về với vợ. Lân cứ cảm giác gần vợ bao nhiêu cũng không đủ, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thế.

Đến một lần Lân mới thỏ thẻ hỏi vợ: “Em… những cái này… có phải đều do em học từ trên mạng?”. Hoa chỉ ngại ngùng “dạ” một tiếng.

Dù từng là người đàn ông truyền thống, ác cảm với việc phụ nữ hay chia sẻ về việc làm chuyện ấy. Nhưng từ khi có người vợ như Hoa, anh dần không còn có cái nhìn khó chịu, chán ghét nữa. Vì rõ ràng chính điều đó mới giúp vợ chồng Lân và Hoa, những người lơ ngơ chẳng biết gì, giờ lại hòa hợp, thỏa mãn cùng nhau đến thế. Học hỏi có bao giờ là thừa?

Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau tột cùng

Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau tột cùng

Từ ngày ly hôn, tôi chưa từng thấy chồng về thăm con, còn tiền anh vẫn gửi đều đặn hàng tháng. Bước qua đổ vỡ, tôi cố gắng xoay sở để lo cho ba mẹ con. Chẳng ngờ 1 năm sau khi ly hôn chồng, chồng cũ bỗng đến gặp tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h ngày 24/9/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc chạm đỉnh, kinh doanh phát đạt, vận may rạng ngời

Đúng 16h ngày 24/9/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc chạm đỉnh, kinh doanh phát đạt, vận may rạng ngời

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12/30 ngày 24/9/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Trúng số độc đắc đúng 12/30 ngày 24/9/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 24/9/2025, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 24/9/2025, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sau 00h00 hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau 00h00 hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Sau đêm nay, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp tiền bạc bủa vây, vô cùng giàu sang, trăm bề suôn sẻ, thỏa sức ôm trọn lộc trời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp tiền bạc bủa vây, vô cùng giàu sang, trăm bề suôn sẻ, thỏa sức ôm trọn lộc trời

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Từ 3/8 đến đêm Trung Thu 15/8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phất lên đổi đời, chuẩn bị xây nhà lầu sắm xe sang

Từ 3/8 đến đêm Trung Thu 15/8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phất lên đổi đời, chuẩn bị xây nhà lầu sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động, nhưng khi biết sự thật chồng lại ân hận

Ngay đêm tân hôn vợ bị chồng ghẻ lạnh vì một hành động, nhưng khi biết sự thật chồng lại ân hận

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm điều này

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm điều này

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Đến khuya hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Đến khuya hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm điều này

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm điều này

Đến khuya hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Đến khuya hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tôi đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng làm việc này trong nhà tắm

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tôi đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng làm việc này trong nhà tắm

Liều mạng lấy chồng U40, đêm tân hôn đang cao trào thì hoảng hồn hét thất thanh vì bộ tóc của chồng

Liều mạng lấy chồng U40, đêm tân hôn đang cao trào thì hoảng hồn hét thất thanh vì bộ tóc của chồng

Ngày cưới, mẹ chồng cho 20 cây vàng nhưng khi làm lễ xong lại kéo con dâu vào phòng đòi lại với lý do bất ngờ

Ngày cưới, mẹ chồng cho 20 cây vàng nhưng khi làm lễ xong lại kéo con dâu vào phòng đòi lại với lý do bất ngờ

1 giờ sáng con khóc không chịu ngủ, tôi ôm ra ban công dỗ thì nghe được bí mật động trời của chồng

1 giờ sáng con khóc không chịu ngủ, tôi ôm ra ban công dỗ thì nghe được bí mật động trời của chồng