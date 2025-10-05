Bàng hoàng nữ sinh lớp 8 bị hành hung, bắt quỳ gối trong nhà vệ sinh của trường

Đời sống 05/10/2025 10:40

Sáng 5/10, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế, cho biết, đã nhận được báo cáo của Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, liên quan vụ việc một học sinh bị nhóm bạn hành hung.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế, cho biết, đã nhận được báo cáo của Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, liên quan vụ việc một học sinh bị nhóm bạn hành hung. Theo ông Hạnh, nạn nhân bị hành hung tập thể là một nữ học sinh lớp 8 của cơ sở giáo dục nêu trên. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã mời phụ huynh các học sinh liên quan đến làm việc. Bước đầu, các phụ huynh đã nhận trách nhiệm về sự việc đáng tiếc này.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nữ học sinh bị nhóm bạn vây quanh, bắt quỳ gối, vòng tay trong nhà vệ sinh của nhà trường. Trong clip, nữ sinh bị một bạn học giật tóc, tát vào mặt nhiều lần, trong khi đó, nhiều học sinh khác chỉ biết đứng nhìn, không ai can ngăn. Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận. Nhiều người đã chia sẻ, bình luận, yêu cầu nhà trường có biện pháp chấn chỉnh. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra các sự việc đáng tiếc tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu.

Bàng hoàng nữ sinh lớp 8 bị hành hung, bắt quỳ gối trong nhà vệ sinh của trường - Ảnh 1
Nữ sinh lớp 8 ở thành phố Huế bị bạn hành hung, bắt quỳ gối trong khu vực nhà vệ sinh của trường học - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 30/9, ông Huỳnh Văn Ráo - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Vân Khánh (xã Vân Khánh, An Giang) - xác nhận em D.T.A. - học sinh lớp 8 của trường - có bị nhóm nữ đánh hội đồng ở ngoài trường.

Sau khi hay vụ việc trên, nhà trường đã có buổi gặp với phụ huynh liên quan để làm rõ vụ việc. Do em A. bị đánh nhiều nên đã nhập viện điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Nhà trường cũng cử đại diện thầy cô đến hỏi thăm và động viên em A..

"Nhà trường đang chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng địa phương để có hướng xử lý phù hợp. Nếu có học sinh ở trường tham gia đánh cháu A., chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật để răn đe, không để xảy ra bạo lực học đường", ông Ráo nói.

Ông Nguyễn Văn Bằng - Chủ tịch UBND xã Vân Khánh (An Giang) - xác nhận địa phương đã nắm được vụ việc học sinh D.T.A. - học sinh lớp 8 ở Trường THCS - THPT Vân Khánh - bị đánh hội đồng. Địa phương đã có buổi họp với các bên liên quan để nắm rõ vụ việc.

"Chúng tôi đã chỉ đạo cho cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý. Qua bước đầu xác nhận có 4 người (2 em học sinh trong trường và 2 người ngoài trường) đánh em A.. Chờ sức khỏe em A. ổn định trở lại, công an sẽ đến lấy lời khai và các vấn đề liên quan, nếu đủ yếu tố vi phạm sẽ khởi tố hình sự để xử lý nghiêm, không để bạo lực học đường xảy ra", ông Bằng cho hay.

