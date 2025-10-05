Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chê hài lố tại show về chiến sĩ

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng trước ý kiến cho rằng anh “giỡn lố”, đồng thời khẳng định sự nghiêm túc khi tham gia chương trình của Bộ Công an.

Là một trong số thành viên xuyên suốt của chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm, Lê Dương Bảo Lâm nhiều lần vấp tranh cãi xoay quanh cách hành xử bị chê ồn ào, hài lố. Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ thường xuyên bị phạt vì thiếu kỷ luật trong show nhập vai về chiến sĩ công an. Trong một sự kiện mới đây của chương trình, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng phản hồi trước những tranh cãi. Nam diễn viên khẳng định bản thân không hài lố và cho biết: "Nghề diễn của tôi luôn dựa trên sự trân trọng. Những phút gây cười cũng là cách tôi mang đến màu sắc riêng cho chương trình. Nhưng xin khẳng định rằng tôi luôn tập trung, luôn cố gắng hết mình với hy vọng khán giả sẽ ủng hộ chương trình".

Lê Dương Bảo Lâm nói thêm về những sự cố gặp phải khi tham gia chương trình. Anh kể từng bị chấn thương ở đầu, dẫn đến chảy máu và trật chân, xây xước ngoài da. Sau khi sơ cứu, nam diễn viên đi khám tại bệnh viện, được bác sĩ chẩn đoán suýt đứt dây chằng.

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng sau những tranh cãi khi tham gia chương trình thực tế Chiến sĩ quả cảm Trước show này, Lê Dương Bảo Lâm thường vướng tranh cãi khi đùa giỡn ở các talk show, sự kiện hay bán hàng online. Trong phiên livestream bán mặt hàng thực phẩm cùng Võ Tấn Phát vào tháng 10/2024, để chứng minh đồ ăn ngon, anh đưa lên miệng nhai rồi bón cho Võ Tấn Phát. Anh còn mang chuyện con cái ra đùa cợt, kêu gọi bán hàng. Trên trang cá nhân của anh, nhiều khán giả nhắn nhủ diễn viên chấn chỉnh lại lời nói, giữ hình ảnh trong mắt công chúng. Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến khi đoạt quán quân Cười xuyên Việt 2015. Sau đó anh tích cực tham gia phim điện ảnh, sitcom, web drama. Anh thường chia sẻ video về cuộc sống gia đình, hậu trường game show, những màn tung hứng với đồng nghiệp, bạn bè, thu hút hàng triệu lượt người theo dõi trên các nền tảng. Anh kết hôn năm 2017, có ba con. Lê Dương Bảo Lâm tạo không khí hài hước cho buổi giao lưu Chiến sĩ quả cảm do Cục Công tác chính trị phối hợp cùng một đơn vị tổ chức sản xuất theo chỉ đạo của Bộ Công an, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Chương trình ra mắt cuối tháng 7 năm nay, hiện phát sóng được 10 tập, nhằm lan tỏa hình ảnh của chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam, truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ.

