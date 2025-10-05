Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chê hài lố tại show về chiến sĩ

Hậu trường 05/10/2025 09:50

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng trước ý kiến cho rằng anh “giỡn lố”, đồng thời khẳng định sự nghiêm túc khi tham gia chương trình của Bộ Công an.

Là một trong số thành viên xuyên suốt của chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm, Lê Dương Bảo Lâm nhiều lần vấp tranh cãi xoay quanh cách hành xử bị chê ồn ào, hài lố. Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ thường xuyên bị phạt vì thiếu kỷ luật trong show nhập vai về chiến sĩ công an.

Trong một sự kiện mới đây của chương trình, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng phản hồi trước những tranh cãi. Nam diễn viên khẳng định bản thân không hài lố và cho biết: "Nghề diễn của tôi luôn dựa trên sự trân trọng. Những phút gây cười cũng là cách tôi mang đến màu sắc riêng cho chương trình. Nhưng xin khẳng định rằng tôi luôn tập trung, luôn cố gắng hết mình với hy vọng khán giả sẽ ủng hộ chương trình".

 

Lê Dương Bảo Lâm nói thêm về những sự cố gặp phải khi tham gia chương trình. Anh kể từng bị chấn thương ở đầu, dẫn đến chảy máu và trật chân, xây xước ngoài da. Sau khi sơ cứu, nam diễn viên đi khám tại bệnh viện, được bác sĩ chẩn đoán suýt đứt dây chằng.

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chê hài lố tại show về chiến sĩ - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng sau những tranh cãi khi tham gia chương trình thực tế Chiến sĩ quả cảm

Trước show này, Lê Dương Bảo Lâm thường vướng tranh cãi khi đùa giỡn ở các talk show, sự kiện hay bán hàng online. Trong phiên livestream bán mặt hàng thực phẩm cùng Võ Tấn Phát vào tháng 10/2024, để chứng minh đồ ăn ngon, anh đưa lên miệng nhai rồi bón cho Võ Tấn Phát. Anh còn mang chuyện con cái ra đùa cợt, kêu gọi bán hàng. Trên trang cá nhân của anh, nhiều khán giả nhắn nhủ diễn viên chấn chỉnh lại lời nói, giữ hình ảnh trong mắt công chúng.

Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến khi đoạt quán quân Cười xuyên Việt 2015. Sau đó anh tích cực tham gia phim điện ảnh, sitcom, web drama. Anh thường chia sẻ video về cuộc sống gia đình, hậu trường game show, những màn tung hứng với đồng nghiệp, bạn bè, thu hút hàng triệu lượt người theo dõi trên các nền tảng. Anh kết hôn năm 2017, có ba con.

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chê hài lố tại show về chiến sĩ - Ảnh 2
Lê Dương Bảo Lâm tạo không khí hài hước cho buổi giao lưu

Chiến sĩ quả cảm do Cục Công tác chính trị phối hợp cùng một đơn vị tổ chức sản xuất theo chỉ đạo của Bộ Công an, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Chương trình ra mắt cuối tháng 7 năm nay, hiện phát sóng được 10 tập, nhằm lan tỏa hình ảnh của chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam, truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ.

Nhật Kim Anh góp 1 tỉ đồng, Hồ Ngọc Hà 500 triệu đồng ủng hộ bà con sau bão Bualoi

Nhật Kim Anh góp 1 tỉ đồng, Hồ Ngọc Hà 500 triệu đồng ủng hộ bà con sau bão Bualoi

Chiều 3/10, Nhật Kim Anh ủng hộ 1 tỷ đồng để san sẻ gánh nặng cùng bà con chịu ảnh hưởng của bão Bualoi. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà quyên góp 500 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Chiến sĩ quả cảm Lê Dương Bảo Lâm sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Sau khi văng tục và phát ngôn thiếu kiểm soát, CEO Sen Vàng: 'Yến Nhi ân hận, xin được tha thứ'

Sau khi văng tục và phát ngôn thiếu kiểm soát, CEO Sen Vàng: 'Yến Nhi ân hận, xin được tha thứ'

Diễn viên Khả Như lên tiếng trước nghi vấn sinh con bí mật cho Huỳnh Phương

Diễn viên Khả Như lên tiếng trước nghi vấn sinh con bí mật cho Huỳnh Phương

NSƯT Hoài Linh xuất hiện ở nhà thờ Tổ nghề, hé lộ tình trạng sức khỏe 'đáng báo động'

NSƯT Hoài Linh xuất hiện ở nhà thờ Tổ nghề, hé lộ tình trạng sức khỏe 'đáng báo động'

Nhật Kim Anh góp 1 tỉ đồng, Hồ Ngọc Hà 500 triệu đồng ủng hộ bà con sau bão Bualoi

Nhật Kim Anh góp 1 tỉ đồng, Hồ Ngọc Hà 500 triệu đồng ủng hộ bà con sau bão Bualoi

Yến Nhi bị chỉ trích dữ dội sau khi đăng tâm thư xin lỗi khán giả tại Miss Grand International

Yến Nhi bị chỉ trích dữ dội sau khi đăng tâm thư xin lỗi khán giả tại Miss Grand International