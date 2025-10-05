Nhật Kim Anh góp 1 tỉ đồng, Hồ Ngọc Hà 500 triệu đồng ủng hộ bà con sau bão Bualoi

Chiều 3/10, Nhật Kim Anh ủng hộ 1 tỷ đồng để san sẻ gánh nặng cùng bà con chịu ảnh hưởng của bão Bualoi. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà quyên góp 500 triệu đồng.

Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, diễn viên Nhật Kim Anh ủng hộ 1 tỉ đồng, để giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi. “Nhật Kim Anh xin gửi chút tấm lòng, đóng góp 1 tỉ đồng san sẻ cùng bà con vùng bão Bualoi. Cầu mong bà con mình bình an, vững vàng vượt qua dông bão” - Nhật Kim Anh chia sẻ trên trang cá nhân ngày 3/10.

Diễn viên Nhật Kim Anh đóng góp 1 tỉ đồng, san sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão Cũng trong ngày 3/10, ca sĩ Hồ Ngọc Hà ủng hộ 500 triệu đồng cho bà con vùng bão, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Nữ ca sĩ chia sẻ vừa trở lại TP.HCM sau đợt ghi hình chương trình thiện nguyện Hành trình 20+ thì đến ngay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM góp chút công sức ủng hộ đồng bào. “Mong chút đóng góp này sẽ tiếp thêm tinh thần để người dân vượt qua bão lũ” - ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Chị thông tin thêm vào ngày 6/10 tới, chị và nhiều văn nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình vận động góp sức Chung tay vì đồng bào để tiếp tục hỗ trợ người dân. Diễn viên Nhật Kim Anh đóng góp 1 tỉ đồng, san sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão Trước đó, hàng chục nghệ sĩ khác nhau cũng gửi tiền để giúp đỡ bà con vùng lũ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Đức Phúc và Đức Phúc Entertainment - 1 tỉ đồng, Tùng Dương và những người bạn (1 tỉ đồng), Hòa Minzy (300 triệu đồng), Duy Mạnh và những người bạn (300 triệu đồng), Bích Phương (100 triệu đồng), Phương Mỹ Chi (không công khai con số), Quốc Thiên (100 triệu đồng), Rhymastic (100 triệu đồng), Erik (100 triệu đồng), Ninh Dương Story (70 triệu đồng), Phùng Khánh Linh (50 triệu đồng), Phạm Quỳnh Anh (50 triệu đồng). Trấn Thành và Hari Won (500 triệu đồng), Trường Giang (300 triệu đồng), Mỹ Tâm (500 triệu đồng), Jun Phạm và ê kíp Kaizen Gumi (200 triệu đồng), Ngọc Trinh (300 triệu đồng), Diệp Lâm Anh (111 triệu đồng), Đỗ Mạnh Cường (100 triệu đồng), MC Thanh Mai (100 triệu đồng), Bảo Anh (không công khai con số), Huỳnh Lập (không công khai con số). Hà Anh Tuấn (hơn 1,3 tỉ đồng), Nhật Kim Anh (1 tỉ đồng), Hồ Ngọc Hà (500 triệu đồng)... Sáng 1/10, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, văn nghệ sĩ TP.HCM đã đóng góp giúp đồng bào bị ảnh hưởng sau bão Bualoi với số tiền 291.800.000 đồng.

