Sinh tồn khắc nghiệt, 2 chú chim nhỏ liều lĩnh đối đầu với rắn mamba đen cực độc để bảo vệ tổ

Một khoảnh khắc kịch tính giữa thiên nhiên hoang dã vừa được ghi lại tại khu bảo tồn trò chơi tư nhân Blue Canyon ở Nam Phi, khi hai con sáo đá Cape liên tục lao xuống tấn công một con rắn mamba đen, loài rắn độc nguy hiểm bậc nhất châu Phi.
Phụ nữ sức khỏe

