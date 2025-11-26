Người phụ nữ 'đã chết' bất ngờ tỉnh dậy và gõ vào quan tài khiến người thân kinh ngạc

Người phụ nữ tên Chonthirot, 65 tuổi, được tuyên bố đã tử vong tại nhà riêng ở Phitsanulok, miền bắc Thái Lan, vào sáng sớm ngày 23/11. Nhưng người phụ nữ 'đã chết' bất ngờ tỉnh dậy và gõ vào quan tài khi chiếc xe bán tải đến ngôi chùa, khiến những người thân kinh ngạc.
Video 1 giờ 56 phút trước

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

