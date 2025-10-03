Ca sĩ Hà Anh Tuấn ủng hộ hơn 1,3 tỷ đồng cho đồng bào vùng bão lũ

Theo đó, nam ca sĩ đã gửi đến số tiền 50.000 USD thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM để hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 Bualoi để lại.

Những ngày qua, người dân một số tỉnh miền Trung và miền Bắc đã và đang chịu thiệt hại nặng nề vì ảnh hưởng của cơn bão số 10. Không đứng ngoài việc san sẻ những khó khăn của bà con, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng hành cùng đồng bào khắc phục hậu quả sau bão, ca sĩ Hà Anh Tuấn và thương hiệu Sketch A Rose đã có những hành động thiết thực.

Nam ca sĩ mong muốn từ đóng góp này, tinh thần đồng lòng, san sẻ khó khăn với những bà con gặp khó khăn sẽ được lan tỏa rộng hơn nữa.

Hà Anh Tuấn chia sẻ: “Tuấn rất đau lòng và việc giúp đỡ bà con, đồng bào là trách nhiệm của mình. Khi đất nước có việc, nhân dân gặp khó khăn, tất cả những đồng bào khác chung tay là chuyện đương nhiên. Đất nước mình có truyền thống đùm bọc, giúp đỡ nhau. Đấy là những điều Tuấn học được từ người lớn. Xã hội hiện truyền cảm hứng rất lớn trong việc hỗ trợ và đỡ đần cho nhau mỗi khi đất nước gặp thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh. Ai có sức thì góp sức, ai có của thì đóng góp theo khả năng của mình”.

Bên cạnh khoản trao tặng này, Hà Anh Tuấn cũng rất trân trọng và cám ơn công sức của Thành đoàn TP.HCM khi trực tiếp lên đường để trao quà và giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, trắc trở.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn (phải) đã đến Văn phòng Thành đoàn TP.HCM để đóng góp 50.000 USD (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng) cho đồng bào bị ảnh hưởng vì bão Bualoi. Ảnh: BTC

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt cũng chung tay đóng góp, chia sẻ nỗi đau với đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi. Ca sĩ Đức Phúc cùng công ty đã ủng hộ 1 tỷ đồng vào tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Cứu trợ Trung ương, nhằm hỗ trợ bà con vùng chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra. Anh nhắn nhủ: "Cầu mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này. Nhìn hình ảnh và đọc những thông tin về bão mà thương bà con mình lắm mọi người ạ. Chỉ mong bão qua thật nhanh cho bà con đồng bào của con đỡ khổ và bình an".

Ca sĩ Mỹ Tâm đóng góp 500 triệu đồng cho Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cô chia sẻ: "Bằng tất cả tấm lòng, Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương và cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua được những mất mát đau thương và có một cuộc sống bình yên ổn định. Cầu mong!".

Vợ chồng Trấn Thành, Hari Won chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Cứu trợ Trung ương. Anh viết: “Xin cho vợ chồng Trấn Thành – Hari được góp một chút sức của mình trong công cuộc giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua bão lũ. Mong mọi người hãy cùng chung tay nhé! Mỗi người một ít thôi, nhưng khi tất cả cùng làm, bà con sẽ nhận được nhiều hơn. Vì miền Trung thương yêu!”.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ tại chương trình

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà góp 300 triệu đồng để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão Bualoi. Trên trang cá nhân, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà viết: "Gia đình Lý Hải Minh Hà mong bà con vùng bão sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Xin cầu chúc bình an, sức khỏe đến với tất cả đồng bào cả nước".

Trường Giang đóng góp 300 triệu đồng ủng hộ người dân bị ảnh hưởn bởi bão Bualoi, kèm lời nhắn: “Chung tay cùng bà con, mong mọi người bình an nhé”.

Tùng Dương cùng một số người bạn của anh đã chung tay quyên góp được số tiền 1 tỷ đồng, và quyết định sẽ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 5 tỉnh thành (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hóa) để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra, tinh thần “tương thân tương ái” của giới văn nghệ sĩ Việt tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Những nghĩa cử kịp thời không chỉ mang đến nguồn hỗ trợ thiết thực cho bà con vùng bão lũ vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và tấm lòng nhân ái của nghệ sĩ.