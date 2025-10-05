Yến Nhi bị chỉ trích dữ dội sau khi đăng tâm thư xin lỗi khán giả tại Miss Grand International

Ngay sau khi đăng tâm thư xin lỗi khán giả, Yến Nhi tiếp tục gây tranh cãi khi bị lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng. Cô có nhiều phát ngôn được cho là không phù hợp.

Trước đó, tối 4/10, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025 gửi lời xin lỗi khán giả sau những phát ngôn gây tranh cãi trong quá trình tham gia cuộc thi tại Thái Lan. Trên trang cá nhân, người đẹp viết: “Những ngày qua tại Miss Grand International là hành trình nhiều cảm xúc, mang đến cho tôi những trải nghiệm và bài học quý giá. Mang trên mình dải sash Việt Nam, tôi luôn ý thức sâu sắc về việc phải tập trung hết mình cho hành trình này”. Yến Nhi cho biết, dù lịch trình dày đặc, cô vẫn cố gắng duy trì việc livestream để trò chuyện và lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả quê nhà. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc vội vã, cô có những chia sẻ “chưa thật sự trọn vẹn” khiến công chúng phiền lòng. “Bản thân tôi cảm thấy rất buồn vì điều đó”, cô nói.



Yến Nhi đang đại diện Việt Nam tranh tài ở Miss Grand International 2025 tại Thái Lan Người đẹp gửi lời xin lỗi và bày tỏ sự trân trọng với những góp ý, động viên của khán giả. Yến Nhi khẳng định sẽ nỗ lực nhiều hơn trong chặng đường còn lại của cuộc thi, hướng đến hình ảnh tích cực, tự tin và bản lĩnh của người con Việt Nam “Hành trình phía trước còn dài, Nhi sẽ nỗ lực gấp nhiều lần nữa để thể hiện thật tốt, mang đến hình ảnh tích cực, tự tin và bản lĩnh nhất của người con Việt Nam. Chỉ còn khoảng hai tuần là đến đêm chung kết Miss Grand International 2025, tôi rất mong quý khán giả mở lòng, đồng hành và tiếp thêm cho tôi sức mạnh trên chặng đường đầy thử thách sắp tới”, Yến Nhi chia sẻ.

Bài đăng của Yến Nhi nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông, nhưng cũng khuyên cô nên hạn chế livestream, tập trung cho các hoạt động chính thức của cuộc thi, đồng thời thận trọng hơn trong cách phát ngôn. Yến Nhi để lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng là đại diện Tanzania Đến rạng sáng 5/10, Hoa hậu Yến Nhi bị lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng tại cuộc thi Miss Grand International 2025. (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Đoạn clip ghi lại cảnh này lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt tranh cãi trái chiều. Trong cuộc nói chuyện điện thoại với người quen, đại diện Việt Nam than thở: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm gì cũng bị chửi. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là có cái để tụi nó cắt, chửi". Yến Nhi sau đó tiếp tục trách móc: "Bà ấy có đầu tư gì đâu. Mới nói mấy chị ơi, em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc không livestream nữa... Nói chung là cố gắng vòng phỏng vấn kín, gỡ lại thì họ sẽ quay xe". Trong cuộc nói chuyện vô tình bị lọt vào livestream của bạn cùng phòng, người đẹp có nhiều phát ngôn bị cho là không phù hợp, thậm chí văng tục. Điều này khiến fan sắc đẹp phản ứng gay gắt. Nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân của Yến Nhi, để lại bình luận chỉ trích gay gắt và yêu cầu cô lên tiếng giải thích.

