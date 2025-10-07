Mưa lớn sau bão Matmo, nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã ngập sâu, giao thông khó khăn

Ảnh hưởng của bão Matmo khiến Hà Nội hứng chịu mưa lớn kéo dài suốt đêm qua. Đến sáng nay, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố vẫn đang trong tình trạng ngập úng nghiêm trọng, có nơi nước ngập tới nửa bánh xe.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay 7/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ Hà Nội ngập lụt trở lại do mưa lớn ảnh hưởng từ hoàn lưu sau bão Matmo. Theo ghi nhận từ 5 giờ 20 phút sáng nay, khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, một số nơi có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo trong 6 giờ vừa qua qua phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116 mm, trạm Thượng Cát 91 mm…

Mưa lớn khiến đường quốc lộ 6, đoạn đi qua địa bàn P.Yên Nghĩa, ngập khoảng 20-30 cm, kéo dài gần 1 km. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực: P Phúc Lợi, Sóc Sơn, Kim Anh, Trung Giã, Đa Phúc, Đông Anh, Thư Lâm, Yên Lãng, Tiến Thắng, Mê Linh, P. Yên Nghĩa, Phúc Lộc, Hát Môn, Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên, Dương Hòa, Kiều Phú, P. Chương Mỹ, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú, Bình Minh, Tam Hưng, Hồng Vân, Ứng Thiên, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Hương Sơn, Sơn Đồng, An Khánh, Liên Minh, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Hồng Hà, Long Biên... Đường Phạm Hùng, đoạn từ tòa nhà Keangnam đến Bến xe Mỹ Đình ngập sâu do mưa sáng nay. Ảnh: Báo Thanh Niên. Sau đó, vùng mây gây mưa này tiếp tục mở rộng, di chuyển gây mưa ở các sang các phường, xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Ghi nhận tại P.Thanh Xuân, từ lúc 6 giờ sáng nay, trời mưa rất lớn, kèm theo giông sét.

Chia sẻ với Thanh Niên, bạn Lã Đức Quang, cho biết trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, trời mưa rất to, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện rất khó di chuyển. Cũng từ sáng sớm nay, một số điểm trên đường Phạm Hùng, đường Xuân Thủy...đã bị ngập sâu. Đường Xuân Thủy (P.Cầu Giấy). Ảnh: Báo Thanh Niên. Nhiều đường phố tại Hà Nội đã ngập lụt từ sáng sớm. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão Matmo kết hợp với hội tụ gió phát triển lên đến mực 5.000m nên trong sáng nay (7-10) thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 70mm. Từ trưa ngày 7/10 đến sáng mai, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. "Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Đường Thụy Khuê (Hà Nội). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Mưa vừa, mưa to trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường" - Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo. Trong đó, các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 6.10 đến 3 giờ ngày 7.10 có nơi trên 180 mm như: trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) là 284,4 mm; trạm Xuân Hương (Bắc Giang) là 186,6 mm; trạm Mường Lát (Thanh Hóa) là 207,2 mm… Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn lượng mưa trên 150 mm/3giờ. Ngoài ra, trong ngày và đêm 7/10, khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mua-lon-sau-bao-matmo-nhieu-tuyen-pho-o-ha-noi-da-ngap-sau-giao-thong-kho-khan-743573.html