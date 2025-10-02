TP.HCM: Mưa lớn gây ngã đổ 62 cây xanh, 2 người bị thương do bị cây phượng đè trúng

Đời sống 02/10/2025 09:23

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị có liên quan và ban điều hành các khu phố khảo sát, nắm tình hình báo cáo UBND phường Đông Hòa tiếp tục theo dõi, cập nhật, kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ để khắc phục thiệt hại.

Theo báo Dân Trí, theo báo cáo của UBND phường Đông Hòa, mưa lớn kèm gió giật mạnh xảy ra hai đợt lúc 16h và 17h40 ngày 1/10 đã làm 62 cây xanh ngã đổ. Cụ thể, 27 cây tràm bông vàng ở khu phố Đông A gây mất điện cục bộ; 15 cây me tây và phượng tại đường Tân Hòa, khu phố Tân Hòa, trong đó có một cây phượng đổ đè trúng hai bà cháu, làm 2 nạn nhân bị thương.

TP.HCM: Mưa lớn gây ngã đổ 62 cây xanh, 2 người bị thương do bị cây phượng đè trúng - Ảnh 1
Mưa lớn kèm gió giật mạnh xảy ra hai đợt lúc 16h và 17h40 ngày 1/10 đã làm 62 cây xanh ngã đổ. Ảnh: Báo Dân Trí.

Hai nạn nhân là cháu Trần Tuấn A. (SN 2015, học sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm), chẩn đoán ban đầu có thể bị gãy tay đang điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ và bà Phạm Ngọc H. ( SN 1982), nghi ngờ dập phổi đã chuyển Bệnh viện Quân Đoàn 4 theo dõi.

13 cây xà cừ ở khu tái định cư Lồ Ồ bị ngã đổ, trong đó 3 cây lớn đổ vào khu nhà tạm của hồ bơi Đông Hòa (diện tích khoảng 10m2), làm hư hại công trình và một xe tải 2 tấn.

Ngoài ra, mưa còn gây đổ 5 cây dầu trên đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố Đông B, khiến mái nhà một người dân bị hư hại nhẹ. Một cây sa kê trong hẻm số 60 đường Lồ Ồ đổ vào trụ điện gây nổ bình điện, mất điện trong khu vực và một cây xanh tại trụ sở Công an phường Đông Hòa gây hư hại nhẹ 1 xe tuần tra.

Mưa lớn cũng khiến một biển báo giao thông tại đầu đường Nguyễn Đình Chiểu giao quốc lộ 1K (trước giáo xứ An Bình, khu phố Bình Thung 2) và một biển báo giao thông tại đầu tuyến đường Thống Nhất, khu phố Tân Hòa, bị ngã đổ.

TP.HCM: Mưa lớn gây ngã đổ 62 cây xanh, 2 người bị thương do bị cây phượng đè trúng - Ảnh 2
Cây xanh bật gốc đè trúng 2 người đi đường. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đối với các trường hợp bị tai nạn, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa đã có mặt tại hiện trường để kịp thời chỉ đạo, thăm hỏi động viên tại bệnh viện với cá nhân người bị nạn và người thân trong gia đình. Vận động các mạnh thường quân để kịp thời hỗ trợ về kinh tế cho người bị nạn.

UBND phường Đông Hòa cũng nêu khó khăn và kiến nghị đến cấp có thẩm quyền. Theo UBND phường Đông Hòa, do các dịch vụ công ích đô thị chưa được giao quyền cũng như kinh phí thực hiện nên các công tác nạo vét mương suối và cắt tỉa cây xanh đô thị vẫn đang vận dụng từ nguồn xã hội hóa của địa phương nên chưa thực hiện được bao quát trên toàn địa bàn phường.

Hiện nay, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ vẫn sử dụng các vật tư, thiết bị, dụng cụ từ nguồn vận động của địa phương nên chỉ trang bị được tạm thời chưa đầy đủ. Do đó, trong thời gian chờ khai thác từ nguồn thu quỹ phòng chống thiên tai đã được phê duyệt, UBND phường kiến nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TPHCM hỗ trợ kinh phí để xử lý kịp thời trong giai đoạn này.

Một số công trình giao thông do các chủ đầu tư gồm: Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp, Ban quản lý dự án khu vực Dĩ An và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương đang thi công gây tắc nghẽn cục bộ, chặn các lối thoát nước nên gây ngập lụt tại một số khu vực.

UBND phường Đông Hòa sẽ tiếp tục thống kê các thiệt hại xảy ra trên địa bàn và kiến nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TPHCM hỗ trợ cấp kinh phí để kịp thời khắc phục các hậu quả xảy ra trên địa bàn.

TP.HCM: Mưa lớn gây ngã đổ 62 cây xanh, 2 người bị thương do bị cây phượng đè trúng - Ảnh 3
13 giờ trưa ngày 1/10, nhiều nơi ở TP HCM bất ngờ mưa lớn với sấm chớp đi kèm. Ảnh: Báo Người Lao Động 

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, gần 13 giờ trưa ngày 1/10, nhiều nơi ở TP HCM bất ngờ mưa lớn với sấm chớp đi kèm.

Nguyên nhân hiện tượng này được ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ xác định do thời tiết TP HCM đang trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa; gió mùa Tây Nam mang theo lượng hơi ẩm lớn từ biển vào đất liền; sự đối lưu nhiệt khi có nắng nóng ban ngày làm không khí bốc hơi mạnh, tạo thành mây dông và gây mưa.

Đà Nẵng: Mưa giông dữ dội, cây xanh bật gốc đè trúng xe máy, người đi đường tháo chạy

Đà Nẵng: Mưa giông dữ dội, cây xanh bật gốc đè trúng xe máy, người đi đường tháo chạy

Mưa giông kèm gió mạnh, sấm sét dữ dội khiến một cây xanh lớn trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.Đà Nẵng) bất ngờ bật gốc, ngã đổ đè trúng xe máy của người dân, gây hoảng loạn.

