Các thông tin trên mạng xã hội đăng với nội dung: "Chiều 1/10, một số người dân phát hiện có hổ đi qua đường. Mọi người đặc biệt cảnh giác nếu phát hiện báo ngay với chính quyền xã".

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 1/10, các trang mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin: "Hổ xuất hiện tại xóm Chiềng", khu vực xã Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ), nay là tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh đó, các trang mạng xã hội còn đăng kèm theo một hình ảnh chụp màn hình được cho là những trao đổi trong một nhóm Zalo với nội dung: "Một vài người có gặp 1 cá thể hổ tầm 20kg chạy qua khu vực xóm Chiềng. Anh em lưu ý nhắc nhở bà con giữ gìn, bảo đảm an toàn".

Ngoài những thông tin nêu trên, mạng xã hội còn đăng tải hình ảnh về cá thể hổ minh họa và dấu chân hổ để lại trên lớp bùn đất, gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh về dấu chân hổ được người dân chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet,, sau khi thông tin hổ xuất hiện được đăng tải trên mạng xã hội đã gây chú ý của người dân. Nhiều người cho rằng, đây chỉ là những thông tin giả mạo. Có người bình luận phân tích, cá thể hổ chỉ khoảng 20kg là hổ con, đề phòng có hổ mẹ đi theo sau.

Được biết, khu vực xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ giáp ranh với Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông.

Một người dân cho hay, thông tin phát hiện cá thể hổ tại xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn là có cơ sở, bởi địa điểm này là khu vực gần rừng già Cúc Phương nguyên sinh rậm rạp. Thời gian gần đây, có người cũng đã nghe thấy tiếng hổ gầm trong rừng.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông - Ảnh: VietNamNet

Vị lãnh đạo Công an xã Ngọc Sơn cho biết thêm, cơ quan công an đã báo cáo chính quyền địa phương để phối hợp xác minh, làm rõ thông tin, tránh gây hoang mang cho người dân.

Cũng theo vị lãnh đạo công an xã, nếu thông tin trên mạng không đúng, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định. Còn nếu đúng xuất hiện cá thể hổ, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sẽ sớm có cảnh báo cho nhân dân để đảm bảo an toàn, đồng thời bảo vệ cho cá thể hổ hoang dã quý hiếm này.